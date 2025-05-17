2°ÌÀ¾Éð¡¢Âìß·²Æ±û¤Î·àÂÇ¤Çº£µ¨3ÅÙÌÜ¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡¡3Ç¯ÌÜ¤Î»³ÅÄÍÛæÆ¤¬¥×¥í½é¾¡Íø¡¡3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃù¶â5¤Ç¼ó°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë1¡¦5º¹
¡¡¢¡À¾Éð3¡ß¡½2¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê17Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡º£µ¨3ÅÙÌÜ¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ç2Ï¢¾¡¤È¤·¤¿2°ÌÀ¾Éð¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃù¶â5¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥Ã¥ÆÀï¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ó°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë1¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£±äÄ¹10²ó2»àËþÎÝ¤ÇÂìß·²Æ±û¤¬±¦Á°¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¡£3ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿3Ç¯ÌÜ¤Î»³ÅÄÍÛæÆ¤¬¥×¥í½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤Ï2²ó¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÀèÈ¯¤ÎÅì¹¸Ê¿¤«¤é2°ÂÂÇ¤È»àµå¤Ç1»àËþÎÝ¤È¤·¤Æ¡¢¸»ÅÄÁÔÎ¼¤Îº¸µ¾Èô¤Ç1ÅÀ¤òÀèÀ©¡£4²ó¤ÏÅ¨¼º¤«¤é2»à»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òÆÀ¤ë¤È¡¢¸Å²ìÍªÅÍ¤Î»°¥´¥í¤¬Å¨¼º¤òÍ¶¤Ã¤Æ2ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¥¨¡¼¥¹º£°æÃ£Ìé¤ÏÁ°²óÅÐÈÄ¤Þ¤Ç22¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡£¤³¤ÎÆü¤â3²ó¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£8²ó¤Ë2°ÂÂÇ¤È»Íµå¤Ç1»àËþÎÝ¤È¤·¤Æ¡¢ÂåÂÇ×¢²¬Âç»Ö¤Îº¸µ¾Èô¤Ç30¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ö¤ê¤Ë¼ºÅÀ¤·¤¿¤¬¡¢Â³¤¯¿¹Í§ºÈ¤òÃæÈô¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Ï29¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢8²ó1¼ºÅÀ¤Ç³«Ëë¤«¤éÁ´8»î¹ç¤Ç¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê7²ó°Ê¾å¤òÅê¤²¤Æ¼«ÀÕÅÀ2°Ê²¼¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿º£°æ¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î5¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¡£9²ó¤ÏÍÞ¤¨¤ÎÊ¿ÎÉ³¤ÇÏ¤¬ÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é¿ùËÜÍµÂÀÏº¤ÈÆÜµÜÍµ¿¿¤ÎÏ¢Â³Ä¹Ã»ÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡±äÄ¹10²ó¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹7ÈÖ¼ê¤Î¥Þ¥Á¥ã¥É¤«¤é2»àµå¤È°ÂÂÇ¤Ç2»àËþÎÝ¤È¤·¤Æ¡¢Âìß·¤¬±¦Á°¤Ë¤³¤ÎÆü£´°ÂÂÇÌÜ¤È¤Ê¤ë¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¡£±äÄ¹10²ó¤Î1¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿»³ÅÄ¤¬¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£