香るビールって何?

プレミアムイタリアンビール『ペローニ ナストロアズーロ』×DIESEL 運営レストラン「Cucina Diesel Farm」とコラボ。

そこではビールグラスに香りを吹きかける体験「プロフューモ」が楽しめるイベント「THE HOUSE OF PERONI EXPERIENCE」が、5月15日から6月15日まで開催されています。

筆者は、5月15日に行われたプレス発表会に参加しました。イベントの様子をご紹介します。

場所は渋谷駅から徒歩数分の『Cucina Diesel Farm』。店舗内は「PERONI(ペローニ)」のブランドロゴが飾られています。

「ペローニ」は、1963 年にイタリアのローマで誕生したプレミアムイタリアンビール。バランスがとれた苦味とかんきつ類のスパイシーな香りに加え、キレの良さとすっきりとした後味が特長。

まず、ビール「ぺローニ」をひとくち、ゴクリッ。

飲んでみるとさっぱりとした後味で、お料理と合わせやすい印象です。これから暑くなる季節に最高ですよね。

さて、そのビールグラスに今回のビールに香りを吹きかける新体験「プロフューモ」。

グラスにシトラスの香りをプシュッ!

気にならない方は、ビールと一緒に手首に吹きかかってもOK。なお、このフレグランスは、口に入っても安心な素材なのだとか。香りはそんなに強すぎず、柑橘の爽やかな匂いがほのかに香ります。

五感が刺激されて、香りを楽しみながらビールを堪能〜。

そのほか、イベントでは「ペローニ」を使用した限定コラボメニュー「和牛のコートレッタ with ペローニスペシャルソース」とのペアリング体験やイベント限定のコースターやグラスを提供する企画も。

ビール×香りの新体験試してみてはいかがでしょうか。「THE HOUSE OF PERONI EXPERIENCE」は5月15日から6月15日まで開催中。

ペローニ

https://www.peroniitaly.jp/

名称 THE HOUSE OF PERONI EXPERIENCE

住所 東京都渋谷区渋谷 1-23-16 cocoti 1F

営業時間 11:30〜23:00(FOOD L.O.22:00 / DRINK L.O.22:30)

定休日 不定休

メニュー <コラボメニュー>

「和牛のコートレッタ with ペローニスペシャルソース」+「ペローニ(ドラフトビール)1 杯付き」2,800 円

備考 通常営業時のメニューも提供