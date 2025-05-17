高橋文哉＆志田彩良「あんぱん」現場での2ショットにファン歓喜「君花思い出す」「レアすぎる」
【モデルプレス＝2025/05/17】NHK連続テレビ小説「あんぱん」（毎週月〜土あさ8時〜ほか）の公式Instagramが、17日に更新された。俳優の高橋文哉と志田彩良の2ショットが公開され、話題を呼んでいる。
【写真】「あんぱん」現場でレアな2ショット
公式アカウントは「何度か共演経験のあるお二人 待機場所で一緒にいるところをパチリ」と撮影の合間の2人の様子を公開。役衣装での2人の姿が収められている。
2人は、TBS系「君の花になる」（2022）、映画「からかい上手の高木さん」（2024）などで共演。「あんぱん」では、高橋が柳井崇（北村匠海）の同級生・辛島健太郎、志田が朝田のぶ（今田美桜）の幼馴染・小川うさ子を演じており、物語内での交流はないため「レアすぎる2ショット」「『君花』思い出す」「待ってました」「嬉しい」「エモい」など歓喜の声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】「あんぱん」現場でレアな2ショット
◆高橋文哉＆志田彩良「あんぱん」現場で2ショット
公式アカウントは「何度か共演経験のあるお二人 待機場所で一緒にいるところをパチリ」と撮影の合間の2人の様子を公開。役衣装での2人の姿が収められている。
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