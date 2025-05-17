14ºÐ¤Ç¾×·â¤ÎÅÅ·âÂ´¶È¡õ°úÂà¡Ä¸µ¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë40ºÐ¡¢°¦Ì¼¤È¤Îà¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¿ïÊ¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
Ì¼¤Ë´ó¤êÅº¤¤½À¤é¤«¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¡Ä
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢40ºÐ²Î¼ê¤¬Ì¼¤È¤Îà¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¼¤È¥Ô¥¿¥ê¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¡¢¸ý³Ñ¤ò¾¯¤·¾å¤²½À¤é¤«¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤ÏÊ¡ÅÄÌÀÆü¹á¡£¡ÖÊì¤ÎÆü¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡Ö°ìÎØ¤Î¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁ÷¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»ö¤À¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÂº¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²Ö¸ÀÍÕ¤Ï¤º¤Ð¤ê¡¢Êì¤Ø¤Î°¦¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤Ï¡¢Êì¤Ø¤ªÊÆ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÊì¤¬¤¤¤Ä¤âºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢´Ý¡¹¤ÈÂÀ¤Ã¤¿Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¾ÐËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¡¢¹¬¤»¤Ê1Æü¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ my family¡×¤È²ÈÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÄÖ¤êÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÌÀÆü¹á¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤¿º¢¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¿ïÊ¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡1997Ç¯¤Ë¡Ö¥â¡¼Ì¼¡×½é´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Ê¡ÅÄ¤Ï¡¢99Ç¯¤Ë¡Ö³Ø¶È¤ËÀìÇ°¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¡¢·ÝÇ½³¦¤ò°ì»þ°úÂà¤·¤¿¡£2011Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ËÉüµ¢¤·¡¢18Ç¯¤«¤é¤Ï¥½¥í³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢15Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·ÍâÇ¯Âè1»Ò¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤¬Î¥º§¡£21Ç¯¤Ë¤ÏºÆº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬22Ç¯¤Ë¤ÏÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£