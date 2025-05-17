²£ÉÍFM¤Ï6Ï¢ÇÔ¤Ç10ÀïÌ¤¾¡Íø¤Ë¡ÄµþÅÔ¤¬Å¨ÃÏ¤Ç3È¯²÷¾¡
¡¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè17Àá¤¬17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÈµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡5Ï¢ÇÔ¤Ç9ÀïÌ¤¾¡Íø¤ÎºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à²£ÉÍFM¤¬¡¢ÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë3°ÌµþÅÔ¤ò¡ØÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¡¢Î¾¼Ô¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤È¤Ï¤¤¤¨¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¾ìÌÌ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£Àµ¿¿ÀµÌÃ¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï31Ê¬¡¢µþÅÔ¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Ç²£¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¾¾ÅÄÅ·ÇÏ¤¬¡¢Æñ¤·¤¤ÂÎÀª¤Ê¤¬¤é¤â±¦Â°ìÁ®¡£±Ô¤¤¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿²£ÉÍFM¤Ï¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬Áê¼êGKÂÀÅÄ³Ù»Ö¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡¸åÈ¾¤â¤³¤¦Ãå¤·¤¿Å¸³«¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¼¡¤Î1ÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï67Ê¬¡¢µþÅÔ¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¤ÎÊü¤Ã¤¿¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ëÁ°¤Ø¤³¤Ü¤ì¤ë¤È¡¢ÁÇÁá¤¯È¿±þ¤·¤¿±üÀî²íÌé¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡81Ê¬¡¢µþÅÔ¤¬²£ÉÍFM¤ÎÂ©¤Îº¬¤ò»ß¤á¤ë3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¦¡£¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤ò¤¨¤°¤Ã¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ÎÊ¡ÅÄ¿´Ç·½õ¤¬Áê¼ê¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥¯¥í¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢²£ÉÍFM¤Ï2008Ç¯°ÊÍè¤Î6Ï¢ÇÔ¤Ç10ÀïÌ¤¾¡Íø¡¢µþÅÔ¤Ï2»î¹ç¤Ö¤êÇòÀ±¤Ç3ÀïÌµÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²£ÉÍFM¤Î¼¡Àï¤Ï21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£µþÅÔ¤Ï¼¡Àá¡¢25Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤ÇÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¡0¡Ý3¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡31Ê¬¡¡¾¾ÅÄÅ·ÇÏ¡ÊµþÅÔ¡Ë
0¡Ý2¡¡67Ê¬¡¡±üÀî²íÌé¡ÊµþÅÔ¡Ë
0¡Ý3¡¡81Ê¬¡¡Ê¡ÅÄ¿´Ç·½õ¡ÊµþÅÔ¡Ë
¡¡5Ï¢ÇÔ¤Ç9ÀïÌ¤¾¡Íø¤ÎºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à²£ÉÍFM¤¬¡¢ÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë3°ÌµþÅÔ¤ò¡ØÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¡¢Î¾¼Ô¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤È¤Ï¤¤¤¨¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¾ìÌÌ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£Àµ¿¿ÀµÌÃ¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï31Ê¬¡¢µþÅÔ¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Ç²£¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¾¾ÅÄÅ·ÇÏ¤¬¡¢Æñ¤·¤¤ÂÎÀª¤Ê¤¬¤é¤â±¦Â°ìÁ®¡£±Ô¤¤¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤â¤³¤¦Ãå¤·¤¿Å¸³«¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¼¡¤Î1ÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï67Ê¬¡¢µþÅÔ¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¤ÎÊü¤Ã¤¿¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ëÁ°¤Ø¤³¤Ü¤ì¤ë¤È¡¢ÁÇÁá¤¯È¿±þ¤·¤¿±üÀî²íÌé¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡81Ê¬¡¢µþÅÔ¤¬²£ÉÍFM¤ÎÂ©¤Îº¬¤ò»ß¤á¤ë3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¦¡£¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤ò¤¨¤°¤Ã¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ÎÊ¡ÅÄ¿´Ç·½õ¤¬Áê¼ê¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥¯¥í¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢²£ÉÍFM¤Ï2008Ç¯°ÊÍè¤Î6Ï¢ÇÔ¤Ç10ÀïÌ¤¾¡Íø¡¢µþÅÔ¤Ï2»î¹ç¤Ö¤êÇòÀ±¤Ç3ÀïÌµÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²£ÉÍFM¤Î¼¡Àï¤Ï21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£µþÅÔ¤Ï¼¡Àá¡¢25Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤ÇÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¡0¡Ý3¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡31Ê¬¡¡¾¾ÅÄÅ·ÇÏ¡ÊµþÅÔ¡Ë
0¡Ý2¡¡67Ê¬¡¡±üÀî²íÌé¡ÊµþÅÔ¡Ë
0¡Ý3¡¡81Ê¬¡¡Ê¡ÅÄ¿´Ç·½õ¡ÊµþÅÔ¡Ë
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡Û²£ÉÍFM vs µþÅÔ
¥Í¥Ã¥È¤òÆÍ¤ÇË¤ëÀª¤¤— DAZN Japan (@DAZN_JPN) May 17, 2025
ÌÂ¤¤¤Ê¤¯¿¶¤ê¤Ì¤¤¤¿±¦Â¡ª#¾¾ÅÄÅ·ÇÏ ÀèÀ©¤ÎÃÆ´Ý¥ß¥É¥ë¤òÆÍ¤»É¤¹🔥
🏆ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1Âè17Àá
🆚²£ÉÍFM¡ßµþÅÔ
📺 #DAZN LIVEÇÛ¿®Ãæ #J¤ß¤è¤¦¤¼ #J¥ê¡¼¥° #²£ÉÍFMµþÅÔ pic.twitter.com/44QEHI9LKh
#¥â¡¼¥á¥ó¥È¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼ ¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì!— DAZN Japan (@DAZN_JPN) May 17, 2025
⚽️¥´¡¼¥ë (66:23)
👟±üÀî ²íÌé
🆚²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹ vs µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.
📺DAZN¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#DAZN #FanZone pic.twitter.com/l6h4AwJsIA