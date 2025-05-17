¹­Åç¤¬2Ê¬´Ö¤ÎµÕÅ¾·à¡ª¡¡ÅìµþV¤ËÀèÀ©µö¤¹¤â¡Ä¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡õÀîÊÕ½Ù¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ4Ï¢¾¡

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè17Àá¤¬17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤ÈÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£

¡¡ÆâÍÆ¤ÏÈ¼¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â3Ï¢¾¡¤Ç¾å°Ì¤ËÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ë¹­Åç¤¬¡¢ÃÄ»Ò¾õÂÖ¤ÎÃæ°Ì¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤¤ÅìµþV¤ò¡Ø¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹­Åç¡Ù¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£¹­Åç¤Ï²¡¤·¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â·èÄêÎÏ¤Ë·ç¤­¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£

¡¡¸åÈ¾¤â¹­Åç¤¬²¡¤·¹þ¤à¤Ê¤«¡¢ÂÑ¤¨¤ëÅìµþV¤Ï¹ËÅçÍªÅÍ¤ÈÊ¿ÀîÎç¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÉé½ý¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀèÀ©¤·¤¿¤Î¤ÏÅìµþV¤À¤Ã¤¿¡£77Ê¬¡¢³ÍÆÀ¤·¤¿PK¤òÌÚÂ¼Í¦Âç¤¬ÄÀ¤á¤¿¡£

¡¡¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤Ã¤¿¹­Åç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Äü¤á¤º¤Ë¹¶¤áÂ³¤±¡¢87Ê¬¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥ô¥¡¥ì¡¼¥ë¡¦¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤¬²¡¤·¹þ¤ßÆ±ÅÀ¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë89Ê¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿ÀîÊÕ½Ù¤¬¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤­¹þ¤ó¤Ç°ìµ¤¤ËµÕÅ¾¤·¤¿¡£

¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢¹­Åç¤Ï4Ï¢¾¡¡¢ÅìµþV¤Ï³«Ëë°ÊÍè¤ÎÏ¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡Àá¤Ï25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¹­Åç¤Ï¡Ø¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ù¤ÇFCÅìµþ¤È¡¢ÅìµþV¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£

¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¡¡2¡Ý1¡¡Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£

¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡77Ê¬¡¡ÌÚÂ¼Í¦Âç¡ÊÅìµþV¡Ë
1¡Ý1¡¡87Ê¬¡¡¥ô¥¡¥ì¡¼¥ë¡¦¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ê¹­Åç¡Ë
2¡Ý1¡¡89Ê¬¡¡ÀîÊÕ½Ù¡Ê¹­Åç¡Ë


¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡Û¹­Åç vs ÅìµþV