まだ昇格が決まったわけではないのだが、イングランド3部の戦いで話題を呼んでいる指揮官がいる。



チャールトンを指揮しているネイサン・ジョーンズだ。



現在イングランド3部のリーグ1は昇格プレイオフに突入しており、その準決勝でチャールトンはウィコム・ワンダラーズと対戦。試合はホーム&アウェイの2試合で行われるが、アウェイでの1stレグはスコアレスドローで終了。



そして15日に行われた2ndレグにて、チャールトンは81分にFWマット・ゴッデンがゴールを決めて1-0で勝利。この2ndレグで監督のジョーンズはタッチラインを走り回ってチームを鼓舞していたが、そのド派手なリアクションが話題を呼んでいるのだ。



ゴールが決まった際にはサポーターと喜びを分かち合い、試合終了間際には天に祈りを捧げる瞬間もあった。こうした行動がSNS上でも話題を集めており、情熱的な姿勢から人気となっているようだ。



昇格プレイオフ決勝ではレイトン・オリエントと対戦する予定となっているが、ジョーンズの情熱は2部昇格へ繋がるだろうか。





Nathan Jones is the king of @CAFCofficial tonight! #EFLPlayOffs | #StepUp pic.twitter.com/IJsZ0HhC09