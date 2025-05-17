浦和vsFC東京 スタメン発表
[5.17 J1第17節](埼玉)
※16:00開始
主審:山本雄大
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 26 荻原拓也
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 21 大久保智明
MF 25 安居海渡
FW 24 松尾佑介
控え
GK 16 牲川歩見
DF 35 井上黎生人
MF 6 松本泰志
MF 9 原口元気
MF 10 中島翔哉
MF 14 関根貴大
MF 77 金子拓郎
MF 88 長沼洋一
FW 20 長倉幹樹
監督
マチェイ・スコルジャ
[FC東京]
先発
GK 13 波多野豪
DF 32 土肥幹太
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 47 木村誠二
MF 8 高宇洋
MF 16 佐藤恵允
MF 18 橋本拳人
MF 22 遠藤渓太
MF 33 俵積田晃太
MF 99 白井康介
FW 19 マルセロ・ヒアン
控え
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 3 森重真人
DF 5 長友佑都
DF 30 岡哲平
MF 7 安斎颯馬
MF 10 東慶悟
MF 37 小泉慶
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
監督
松橋力蔵
※16:00開始
主審:山本雄大
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 26 荻原拓也
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 21 大久保智明
MF 25 安居海渡
FW 24 松尾佑介
控え
GK 16 牲川歩見
DF 35 井上黎生人
MF 6 松本泰志
MF 10 中島翔哉
MF 14 関根貴大
MF 77 金子拓郎
MF 88 長沼洋一
FW 20 長倉幹樹
監督
マチェイ・スコルジャ
[FC東京]
先発
GK 13 波多野豪
DF 32 土肥幹太
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 47 木村誠二
MF 8 高宇洋
MF 16 佐藤恵允
MF 18 橋本拳人
MF 22 遠藤渓太
MF 33 俵積田晃太
MF 99 白井康介
FW 19 マルセロ・ヒアン
控え
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 3 森重真人
DF 5 長友佑都
DF 30 岡哲平
MF 7 安斎颯馬
MF 10 東慶悟
MF 37 小泉慶
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
監督
松橋力蔵