[5.17 J1第17節](埼玉)

※16:00開始

主審:山本雄大

<出場メンバー>

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 3 ダニーロ・ボザ

DF 4 石原広教

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 26 荻原拓也

MF 8 マテウス・サヴィオ

MF 11 サミュエル・グスタフソン

MF 13 渡邊凌磨

MF 21 大久保智明

MF 25 安居海渡

FW 24 松尾佑介

控え

GK 16 牲川歩見

DF 35 井上黎生人

MF 6 松本泰志

MF 9 原口元気

MF 10 中島翔哉

MF 14 関根貴大

MF 77 金子拓郎

MF 88 長沼洋一

FW 20 長倉幹樹

監督

マチェイ・スコルジャ

[FC東京]

先発

GK 13 波多野豪

DF 32 土肥幹太

DF 44 エンリケ・トレヴィザン

DF 47 木村誠二

MF 8 高宇洋

MF 16 佐藤恵允

MF 18 橋本拳人

MF 22 遠藤渓太

MF 33 俵積田晃太

MF 99 白井康介

FW 19 マルセロ・ヒアン

控え

GK 41 野澤大志ブランドン

DF 3 森重真人

DF 5 長友佑都

DF 30 岡哲平

MF 7 安斎颯馬

MF 10 東慶悟

MF 37 小泉慶

FW 28 野澤零温

FW 39 仲川輝人

監督

松橋力蔵