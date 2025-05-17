[5.17 J1第17節](レモンS)

※15:00開始

主審:木村博之

<出場メンバー>

[湘南ベルマーレ]

先発

GK 99 上福元直人

DF 5 鈴木淳之介

DF 37 鈴木雄斗

DF 47 キム・ミンテ

MF 13 平岡大陽

MF 15 奥野耕平

MF 18 池田昌生

MF 32 松村晟怜

MF 50 藤井智也

FW 9 小田裕太郎

FW 19 福田翔生

控え

GK 31 真田幸太

DF 3 畑大雅

DF 4 舘幸希

DF 8 大野和成

MF 14 茨田陽生

MF 25 奥埜博亮

FW 10 鈴木章斗

FW 27 ルイス・フェリッピ

FW 77 石井久継

監督

山口智

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 5 福森晃斗

DF 30 山崎浩介

MF 4 ユーリ・ララ

MF 7 鈴木武蔵

MF 17 新井瑞希

MF 20 村田透馬

MF 48 新保海鈴

MF 76 山田康太

FW 91 ルキアン

控え

GK 1 フェリペ・メギオラーロ

DF 3 鈴木準弥

DF 16 伊藤槙人

MF 14 中野嘉大

MF 34 小倉陽太

FW 9 櫻川ソロモン

FW 13 小川慶治朗

FW 15 伊藤翔

FW 33 室井彗佑

監督

四方田修平