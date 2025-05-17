湘南vs横浜FC スタメン発表
[5.17 J1第17節](レモンS)
※15:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 5 鈴木淳之介
DF 37 鈴木雄斗
DF 47 キム・ミンテ
MF 13 平岡大陽
MF 15 奥野耕平
MF 18 池田昌生
MF 32 松村晟怜
MF 50 藤井智也
FW 9 小田裕太郎
FW 19 福田翔生
控え
GK 31 真田幸太
DF 3 畑大雅
DF 4 舘幸希
DF 8 大野和成
MF 14 茨田陽生
MF 25 奥埜博亮
FW 10 鈴木章斗
FW 27 ルイス・フェリッピ
FW 77 石井久継
監督
山口智
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 福森晃斗
DF 30 山崎浩介
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 鈴木武蔵
MF 17 新井瑞希
MF 20 村田透馬
MF 48 新保海鈴
MF 76 山田康太
FW 91 ルキアン
控え
GK 1 フェリペ・メギオラーロ
DF 3 鈴木準弥
DF 16 伊藤槙人
MF 14 中野嘉大
MF 34 小倉陽太
FW 9 櫻川ソロモン
FW 13 小川慶治朗
FW 15 伊藤翔
FW 33 室井彗佑
監督
四方田修平
※15:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 5 鈴木淳之介
DF 37 鈴木雄斗
DF 47 キム・ミンテ
MF 13 平岡大陽
MF 15 奥野耕平
MF 18 池田昌生
MF 32 松村晟怜
MF 50 藤井智也
FW 9 小田裕太郎
FW 19 福田翔生
控え
GK 31 真田幸太
DF 3 畑大雅
DF 4 舘幸希
DF 8 大野和成
MF 14 茨田陽生
FW 10 鈴木章斗
FW 27 ルイス・フェリッピ
FW 77 石井久継
監督
山口智
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 福森晃斗
DF 30 山崎浩介
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 鈴木武蔵
MF 17 新井瑞希
MF 20 村田透馬
MF 48 新保海鈴
MF 76 山田康太
FW 91 ルキアン
控え
GK 1 フェリペ・メギオラーロ
DF 3 鈴木準弥
DF 16 伊藤槙人
MF 14 中野嘉大
MF 34 小倉陽太
FW 9 櫻川ソロモン
FW 13 小川慶治朗
FW 15 伊藤翔
FW 33 室井彗佑
監督
四方田修平