£±£°¥¥íÁý¸º¡¢´Ý´¢¤ê¤â¡ÄÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¡¡¥¤¥á¡¼¥¸·ãÊÑ¡ªÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤¡¡´Ú¹ñ¤Ç¤â³èÆ°Ãæ
¡¡½÷Í¥¤ÎÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¤¬£±£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Î£²µòÅÀ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ú¹ñ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö£Â£È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤Î¥×¥í¥Õ¥£¥ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Á´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î°áÁõ¤ÇÂ¤ò¹¤²¡¢¥Þ¥Ë¥Ã¥·¥å¤ËÊÑ¤Ü¤¦¤·¤¿¡£Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡£Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»£±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÅâÅÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢£Î£å£ô£æ£ì£é£ø¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×¤Ç¤Ï½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤¿¤á¤Ë£±£°¥¥íÁýÎÌ¤·¡¢Ìòºî¤ê¤Ç¼ÂºÝ¤Ë´Ý´¢¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£º£Ç¯£²·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö»à¤ËÂ»¤Ê¤Ã¤¿ÃË¡×¡ÊÅÄÃæÀ¬¼¤´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¤Ï¿ô¤«·î¤Ç£±£°¥¥í¸ºÎÌ¤·¡¢¸µ¤ÎÂÎ·Á¤ËÌá¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£