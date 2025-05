ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、バッグに吊り下げて持ち歩くことができる、ディズニーデザイン「ウェットティッシュケース」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ウェットティッシュケース」

価格:2,490円(税込)

開閉:【前側】フタ、【後ろ側】ファスナー

サイズ:幅約17×高さ約12cm

主材:塩化ビニル樹脂、ナイロン

仕切りポケット×1

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ウェットティッシュがすっぽり収まるサイズの便利なケース。

バッグの持ち手に吊り下げれば使いたい時にすぐに使え、バッグのアクセントとしてもかわいい!

また、表面にはウェットティッシュ、裏面にはマスクなどが収納でき、ポケットの中は仕切り付きなので使い勝手も抜群です。

デザインは総柄プリントがオシャレな「ラプンツェル」と「くまのプーさん」デザインの2種類がラインナップ。

ラプンツェル

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのウェットティッシュケース。

くすみがかったピンク色が大人っぽくて上品な雰囲気☆

塔やランタン、魔法の花などの物語のキーアイテムが総柄で描かれています。

遠くを見つめている「ラプンツェル」の美しい横顔にも注目です。

くまのプーさん

「くまのプーさん」のウェットティッシュケース。

木やお花などのアートがあしらわれたナチュラルなテイストで、老若男女問わず使いやすいデザインになっています!

「くまのプーさん」の周りには、太鼓やラッパなどの楽器に、ハニーポットも。

アートも線画タッチで丁寧に表現され、優しい雰囲気に。

淡い色使いなのもポイントです。

<仕様>

それぞれ、表面のフタはパチッと締まり、ウェットティッシュが乾くのを防止してくれます。

表面は汚れが拭ける素材なのできれいに使えるのも魅力的◎

裏面のファスナーポケットはマスクなどの収納にも重宝しそう。

表と裏がデザイン違いになっているので、どちらも楽しめます。

日常使いはもちろん、小さなお子様やペットとのお出かけ時にも大活躍!

バッグに吊り下げて持ち歩くことができる、ディズニーデザイン「ウェットティッシュケース」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

