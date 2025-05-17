＜男鹿フェス vol.14＞、オープニングアクトに平岡優也など地元発3組
野外フェス＜OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.14＞が2025年7月26日および27日の2日間、秋田県男鹿市船川港内特設ステージで開催される。このたび同フェスのオープニングアクトが発表となった。
◆男鹿ナマハゲロックフェスティバル 画像
発表されたのは、月刊少年アイロニー、NEVER FADE、平岡優也。いずれも秋田発のアーティストだ。これにて出演ラインナップは全て出揃ったかたちとなる。なお、タイムスケジュールは後日改めて発表されるとのこと。
■＜OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.14＞
▼2025年
7月26日(土) 秋田県 男鹿市船川港内特設ステージ
7月27日(日) 秋田県 男鹿市船川港内特設ステージ
〒010-0511 秋田県男鹿市船川港字外ヶ沢152
open9:00 / start10:00(予定) / 終演21:00(予定)
※雨天決行
▼7月26日出演者 ※50音順
打首獄門同好会、ENTH、キュウソネコカミ、G-FREAK FACTORY、SHANK、バックドロップシンデレラ、FOMARE、MAN WITH A MISSION、MAYSON's PARTY、ヤバイTシャツ屋さん、The Ravens
▼7月27日出演者 ※50音順
Age Factory、Crossfaith、SiM、Dragon Ash、HYDE、04 Limited Sazabys、BRAHMAN、The BONEZ、MONOEYES、山嵐、ROTTENGRAFFTY
※男鹿なまはげ太鼓推進協議会。は両日出演
▼チケット ※全自由(各税込)
◯1日券＝7月26日券／7月27日券：前売￥9,800／当日￥11,000
◯2日間通し券＝7月26日-27日：￥18,500
◯特別割引チケット(高校生以下)：￥5,000 ※前売り各1日券のみ／男鹿市内プレイガイドにて限定発売
※入場整理番号なし ※小学生以下無料(要保護者同伴)
◯駐車券：1台￥3,000
※第1駐車場＝男鹿市船川港内(会場隣接)
※開門7:00 / 閉門22:00予定
※再入庫不可 ※身体障害者用駐車場要事前予約
◯簡易テントエリア券：1区画(2ｍ×2ｍ) ￥3,000
※整理番号あり(区画指定)
※発売日後日発表
◯シャトルバス券
※往復 \4,500 片道￥2,500※小人料金同額。座席を使用しない幼児は無料
※JR秋田駅東口→会場 8:00 会場→JR秋田駅東口 終演後
※チケットぴあ / セブンイレブン店頭マルチコピー機(Pコード：297-098)
●一般発売
・入場券／駐車券／シャトルバス券：2025年4月12日10:00
・簡易テントエリア券：2025年5月17日10:00
【地元限定販売】
受付開始：2025年3月22日(土)〜
販売：男鹿市総合観光案内所／男鹿駅前観光案内所
※予定枚数(500枚限定)
主催：OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL 実行委員会
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