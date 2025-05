『発表!全スーパー戦隊大投票』が、NHKBSで5月17日午後7時30〜午後9時30分にかけて生放送される。放送に先駆けて、「戦隊ヒーロー」部門の31〜100位の投票結果が発表となった。最終結果は17日に公開となる。31位:ジュウオウイーグル(動物戦隊ジュウオウジャー)32位:ゴーオンレッド(炎神戦隊ゴーオンジャー)33位:キレンジャー(秘密戦隊ゴレンジャー)

34位:オニシスター(暴太郎戦隊ドンブラザーズ)35位:ゴーカイイエロー(海賊戦隊ゴーカイジャー)36位:黒獅子リオ(獣拳戦隊ゲキレンジャー)37位:ドラゴンレンジャー(恐竜戦隊ジュウレンジャー)38位:ツーカイザー(機界戦隊ゼンカイジャー)39位:デカイエロー(特捜戦隊デカレンジャー)40位:カマキリオージャー(王様戦隊キングオージャー)41位:モモレンジャー(秘密戦隊ゴレンジャー)42位:トンボオージャー(王様戦隊キングオージャー)43位:リュウレンジャー(五星戦隊ダイレンジャー)44位:ゴーカイピンク(海賊戦隊ゴーカイジャー)45位:ステイシーザー(機界戦隊ゼンカイジャー)46位:レッドバスター(特命戦隊ゴーバスターズ)47位:シンケンブルー(侍戦隊シンケンジャー)48位:ニンジャブラック(忍者戦隊カクレンジャー)49位:ブンピンク(爆上戦隊ブンブンジャー)50位:ニンジャレッド(忍者戦隊カクレンジャー)51位:ソノイ(暴太郎戦隊ドンブラザーズ)52位:シンケングリーン(侍戦隊シンケンジャー)53位:キョウリュウグリーン(獣電戦隊キョウリュウジャー)54位:トッキュウ4号(烈車戦隊トッキュウジャー)55位:シンケンゴールド(侍戦隊シンケンジャー)56位:バルイーグル(太陽戦隊サンバルカン)56位:ルパンエックス(快盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャー)58位:キラメイシルバー(魔進戦隊キラメイジャー)59位:キラメイレッド(魔進戦隊キラメイジャー)60位:ニンジャホワイト(忍者戦隊カクレンジャー)61位:ウルザードファイヤー(魔法戦隊マジレンジャー)62位:ガイソーグ(騎士竜戦隊リュウソウジャー)63位:ビッグワン(ジャッカー電撃隊)64位:タイムレッド(未来戦隊タイムレンジャー)65位:マジレッド(魔法戦隊マジレンジャー)66位:デカピンク(特捜戦隊デカレンジャー)67位:シンケンイエロー(侍戦隊シンケンジャー)68位:ハリケンブルー(忍風戦隊ハリケンジャー)69位:キラメイグリーン(魔進戦隊キラメイジャー)70位:ゴーカイグリーン(海賊戦隊ゴーカイジャー)71位:サソリオレンジ(宇宙戦隊キュウレンジャー)72位:ハチオージャー(王様戦隊キングオージャー)73位:ガオレッド(百獣戦隊ガオレンジャー)73位:ゴジュウイーグル(ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー)75位:キジブラザー(暴太郎戦隊ドンブラザーズ)76位:ゴジュウユニコーン(ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー)77位:黒騎士(星獣戦隊ギンガマン)78位:シュリケンジャー(忍風戦隊ハリケンジャー)79位:ゴジュウレオン(ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー)80位:ゲキレッド(獣拳戦隊ゲキレンジャー)81位:シシレンジャー(五星戦隊ダイレンジャー)81位:ブルーバスター(特命戦隊ゴーバスターズ)83位:ビートバスター(特命戦隊ゴーバスターズ)84位:ゴーオンシルバー(炎神戦隊ゴーオンジャー)85位:ミドレンジャー(秘密戦隊ゴレンジャー)86位:バルシャーク(太陽戦隊サンバルカン)87位:ゴーカイシルバー(海賊戦隊ゴーカイジャー)88位:ゼンカイザーブラック(暴太郎戦隊ドンブラザーズ)89位:ルパンイエロー(快盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャー)90位:シンケンレッド(姫)(侍戦隊シンケンジャー)91位:デカブルー(特捜戦隊デカレンジャー)92位:カブトライジャー(忍風戦隊ハリケンジャー)93位:ボウケンシルバー(轟轟戦隊ボウケンジャー)94位:ゴーオンゴールド(炎神戦隊ゴーオンジャー)95位:イヌブラザー(暴太郎戦隊ドンブラザーズ)96位:ジュウオウザワールド(動物戦隊ジュウオウジャー)97位:デカグリーン(特捜戦隊デカレンジャー)98位:ルパンブルー(快盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャー)99位:ティラノレンジャー(恐竜戦隊ジュウレンジャー)100位:ゴセイレッド(天装戦隊ゴセイジャー)