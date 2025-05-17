『全スーパー戦隊大投票』の「戦隊ヒーロー」部門31位〜100位を発表 キレンジャーやオニシスター、ゴーカイイエローらがTOP30逃す
『発表！全スーパー戦隊大投票』が、NHKBSで5月17日午後7時30〜午後9時30分にかけて生放送される。放送に先駆けて、「戦隊ヒーロー」部門の31〜100位の投票結果が発表となった。最終結果は17日に公開となる。
【写真】樋口幸平や平川結月、結木滉星ら『全スーパー戦隊大投票』に生出演するゲストたち
31位：ジュウオウイーグル（動物戦隊ジュウオウジャー）
32位：ゴーオンレッド（炎神戦隊ゴーオンジャー）
33位：キレンジャー（秘密戦隊ゴレンジャー）
34位：オニシスター（暴太郎戦隊ドンブラザーズ）
35位：ゴーカイイエロー（海賊戦隊ゴーカイジャー）
36位：黒獅子リオ（獣拳戦隊ゲキレンジャー）
37位：ドラゴンレンジャー（恐竜戦隊ジュウレンジャー）
38位：ツーカイザー（機界戦隊ゼンカイジャー）
39位：デカイエロー（特捜戦隊デカレンジャー）
40位：カマキリオージャー（王様戦隊キングオージャー）
41位：モモレンジャー（秘密戦隊ゴレンジャー）
42位：トンボオージャー（王様戦隊キングオージャー）
43位：リュウレンジャー（五星戦隊ダイレンジャー）
44位：ゴーカイピンク（海賊戦隊ゴーカイジャー）
45位：ステイシーザー（機界戦隊ゼンカイジャー）
46位：レッドバスター（特命戦隊ゴーバスターズ）
47位：シンケンブルー（侍戦隊シンケンジャー）
48位：ニンジャブラック（忍者戦隊カクレンジャー）
49位：ブンピンク（爆上戦隊ブンブンジャー）
50位：ニンジャレッド（忍者戦隊カクレンジャー）
51位：ソノイ（暴太郎戦隊ドンブラザーズ）
52位：シンケングリーン（侍戦隊シンケンジャー）
53位：キョウリュウグリーン（獣電戦隊キョウリュウジャー）
54位：トッキュウ4号（烈車戦隊トッキュウジャー）
55位：シンケンゴールド（侍戦隊シンケンジャー）
56位：バルイーグル（太陽戦隊サンバルカン）
56位：ルパンエックス（快盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャー）
58位：キラメイシルバー（魔進戦隊キラメイジャー）
59位：キラメイレッド（魔進戦隊キラメイジャー）
60位：ニンジャホワイト（忍者戦隊カクレンジャー）
61位：ウルザードファイヤー（魔法戦隊マジレンジャー）
62位：ガイソーグ（騎士竜戦隊リュウソウジャー）
63位：ビッグワン（ジャッカー電撃隊）
64位：タイムレッド（未来戦隊タイムレンジャー）
65位：マジレッド（魔法戦隊マジレンジャー）
66位：デカピンク（特捜戦隊デカレンジャー）
67位：シンケンイエロー（侍戦隊シンケンジャー）
68位：ハリケンブルー（忍風戦隊ハリケンジャー）
69位：キラメイグリーン（魔進戦隊キラメイジャー）
70位：ゴーカイグリーン（海賊戦隊ゴーカイジャー）
71位：サソリオレンジ（宇宙戦隊キュウレンジャー）
72位：ハチオージャー（王様戦隊キングオージャー）
73位：ガオレッド（百獣戦隊ガオレンジャー）
73位：ゴジュウイーグル（ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー）
75位：キジブラザー（暴太郎戦隊ドンブラザーズ）
76位：ゴジュウユニコーン（ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー）
77位：黒騎士（星獣戦隊ギンガマン）
78位：シュリケンジャー（忍風戦隊ハリケンジャー）
79位：ゴジュウレオン（ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー）
80位：ゲキレッド（獣拳戦隊ゲキレンジャー）
81位：シシレンジャー（五星戦隊ダイレンジャー）
81位：ブルーバスター（特命戦隊ゴーバスターズ）
83位：ビートバスター（特命戦隊ゴーバスターズ）
84位：ゴーオンシルバー（炎神戦隊ゴーオンジャー）
85位：ミドレンジャー（秘密戦隊ゴレンジャー）
86位：バルシャーク（太陽戦隊サンバルカン）
87位：ゴーカイシルバー（海賊戦隊ゴーカイジャー）
88位：ゼンカイザーブラック（暴太郎戦隊ドンブラザーズ）
89位：ルパンイエロー（快盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャー）
90位：シンケンレッド（姫）（侍戦隊シンケンジャー）
91位：デカブルー（特捜戦隊デカレンジャー）
92位：カブトライジャー（忍風戦隊ハリケンジャー）
93位：ボウケンシルバー（轟轟戦隊ボウケンジャー）
94位：ゴーオンゴールド（炎神戦隊ゴーオンジャー）
95位：イヌブラザー（暴太郎戦隊ドンブラザーズ）
96位：ジュウオウザワールド（動物戦隊ジュウオウジャー）
97位：デカグリーン（特捜戦隊デカレンジャー）
98位：ルパンブルー（快盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャー）
99位：ティラノレンジャー（恐竜戦隊ジュウレンジャー）
100位：ゴセイレッド（天装戦隊ゴセイジャー）
【写真】樋口幸平や平川結月、結木滉星ら『全スーパー戦隊大投票』に生出演するゲストたち
31位：ジュウオウイーグル（動物戦隊ジュウオウジャー）
32位：ゴーオンレッド（炎神戦隊ゴーオンジャー）
33位：キレンジャー（秘密戦隊ゴレンジャー）
35位：ゴーカイイエロー（海賊戦隊ゴーカイジャー）
36位：黒獅子リオ（獣拳戦隊ゲキレンジャー）
37位：ドラゴンレンジャー（恐竜戦隊ジュウレンジャー）
38位：ツーカイザー（機界戦隊ゼンカイジャー）
39位：デカイエロー（特捜戦隊デカレンジャー）
40位：カマキリオージャー（王様戦隊キングオージャー）
41位：モモレンジャー（秘密戦隊ゴレンジャー）
42位：トンボオージャー（王様戦隊キングオージャー）
43位：リュウレンジャー（五星戦隊ダイレンジャー）
44位：ゴーカイピンク（海賊戦隊ゴーカイジャー）
45位：ステイシーザー（機界戦隊ゼンカイジャー）
46位：レッドバスター（特命戦隊ゴーバスターズ）
47位：シンケンブルー（侍戦隊シンケンジャー）
48位：ニンジャブラック（忍者戦隊カクレンジャー）
49位：ブンピンク（爆上戦隊ブンブンジャー）
50位：ニンジャレッド（忍者戦隊カクレンジャー）
51位：ソノイ（暴太郎戦隊ドンブラザーズ）
52位：シンケングリーン（侍戦隊シンケンジャー）
53位：キョウリュウグリーン（獣電戦隊キョウリュウジャー）
54位：トッキュウ4号（烈車戦隊トッキュウジャー）
55位：シンケンゴールド（侍戦隊シンケンジャー）
56位：バルイーグル（太陽戦隊サンバルカン）
56位：ルパンエックス（快盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャー）
58位：キラメイシルバー（魔進戦隊キラメイジャー）
59位：キラメイレッド（魔進戦隊キラメイジャー）
60位：ニンジャホワイト（忍者戦隊カクレンジャー）
61位：ウルザードファイヤー（魔法戦隊マジレンジャー）
62位：ガイソーグ（騎士竜戦隊リュウソウジャー）
63位：ビッグワン（ジャッカー電撃隊）
64位：タイムレッド（未来戦隊タイムレンジャー）
65位：マジレッド（魔法戦隊マジレンジャー）
66位：デカピンク（特捜戦隊デカレンジャー）
67位：シンケンイエロー（侍戦隊シンケンジャー）
68位：ハリケンブルー（忍風戦隊ハリケンジャー）
69位：キラメイグリーン（魔進戦隊キラメイジャー）
70位：ゴーカイグリーン（海賊戦隊ゴーカイジャー）
71位：サソリオレンジ（宇宙戦隊キュウレンジャー）
72位：ハチオージャー（王様戦隊キングオージャー）
73位：ガオレッド（百獣戦隊ガオレンジャー）
73位：ゴジュウイーグル（ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー）
75位：キジブラザー（暴太郎戦隊ドンブラザーズ）
76位：ゴジュウユニコーン（ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー）
77位：黒騎士（星獣戦隊ギンガマン）
78位：シュリケンジャー（忍風戦隊ハリケンジャー）
79位：ゴジュウレオン（ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー）
80位：ゲキレッド（獣拳戦隊ゲキレンジャー）
81位：シシレンジャー（五星戦隊ダイレンジャー）
81位：ブルーバスター（特命戦隊ゴーバスターズ）
83位：ビートバスター（特命戦隊ゴーバスターズ）
84位：ゴーオンシルバー（炎神戦隊ゴーオンジャー）
85位：ミドレンジャー（秘密戦隊ゴレンジャー）
86位：バルシャーク（太陽戦隊サンバルカン）
87位：ゴーカイシルバー（海賊戦隊ゴーカイジャー）
88位：ゼンカイザーブラック（暴太郎戦隊ドンブラザーズ）
89位：ルパンイエロー（快盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャー）
90位：シンケンレッド（姫）（侍戦隊シンケンジャー）
91位：デカブルー（特捜戦隊デカレンジャー）
92位：カブトライジャー（忍風戦隊ハリケンジャー）
93位：ボウケンシルバー（轟轟戦隊ボウケンジャー）
94位：ゴーオンゴールド（炎神戦隊ゴーオンジャー）
95位：イヌブラザー（暴太郎戦隊ドンブラザーズ）
96位：ジュウオウザワールド（動物戦隊ジュウオウジャー）
97位：デカグリーン（特捜戦隊デカレンジャー）
98位：ルパンブルー（快盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャー）
99位：ティラノレンジャー（恐竜戦隊ジュウレンジャー）
100位：ゴセイレッド（天装戦隊ゴセイジャー）