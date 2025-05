ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、残量がひと目で分かって見た目もかわいい、ディズニーデザイン「ソープディスペンサー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ソープディスペンサー」

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:3,290円(税込)

サイズ:約6.6×6.6×21.3cm

容量:約500ml

主材:【本体(容器)】AS樹脂、【ポンプ】ABS樹脂、【パイプ】ポリエチレン

付属品:ラベルシール(SHAMPOO、CONDITIONER、BODY SOAPの3種各1枚ずつ)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

バスタイムをより楽しくしてくれるキュートなソープディスペンサー。

キャラクター部分はあえて透明になっていて、残量がひと目で分かり、とっても便利!

中身を入れると見え方が変わります。

シャンプー・コンディショナー・ボディソープの3種類のシールも付いています。

デザインは「ベイマックス」と「くまのプーさん」の2種類がラインナップ。

ベイマックス

© Disney

「ベイマックス」柄のソープディスペンサー。

爽やかな水色が基調で、清潔感たっぷり☆

両手を重ねたポーズで、胸元には大きなハートもデザインされています。

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのソープディスペンサー。

「くまのプーさん」のイメージカラーでもある黄色が基調で、お腹を出しているお茶目なポーズがかわいい!

眺めているだけでほっこりと癒されます。

© Disney

<仕様>

ワンプッシュで適量を手に取れる仕様になっています。

© Disney

残量がすぐに把握できるのもうれしいポイントです。

中身の色次第で、キャラクターのカラーも変わって楽しい!

シャンプー・コンディショナー・ボディソープのシール付きなのも魅力的。

バスルームのオシャレなアクセントに。

残量がひと目で分かって見た目もキュートな、ディズニーデザイン「ソープディスペンサー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

