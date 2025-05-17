鹿児島vs福島 スタメン発表
[5.17 J3第13節](白波スタ)
※14:00開始
主審:國吉真吾
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 藤嶋栄介
DF 3 杉井颯
DF 7 千布一輝
DF 29 岡崎慎
DF 44 青木義孝
MF 6 渡邉英祐
MF 11 福田望久斗
MF 27 山口卓己
MF 73 田中稔也
FW 9 アンジェロッティ
FW 18 河村慶人
控え
GK 16 山内康太
DF 26 川島功奨
DF 48 谷田壮志朗
MF 14 吉尾虹樹
MF 19 稲葉修土
MF 20 圓道将良
FW 10 武星弥
FW 36 米澤令衣
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
相馬直樹
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 上田智輝
DF 2 山田将之
DF 17 藤谷匠
DF 23 安在達弥
DF 28 鈴直樹
MF 7 針谷岳晃
MF 20 城定幹大
MF 30 狩野海晟
MF 40 樋口寛規
FW 10 森晃太
FW 14 中村翼
控え
GK 31 安西駿
DF 3 松長根悠仁
DF 27 野末学
DF 55 柴田徹
MF 6 上畑佑平士
MF 37 由井航太
MF 38 粟野健翔
FW 9 清水一雅
FW 29 石井稜真
監督
寺田周平
※14:00開始
主審:國吉真吾
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 藤嶋栄介
DF 3 杉井颯
DF 7 千布一輝
DF 29 岡崎慎
DF 44 青木義孝
MF 6 渡邉英祐
MF 11 福田望久斗
MF 27 山口卓己
MF 73 田中稔也
FW 9 アンジェロッティ
FW 18 河村慶人
控え
GK 16 山内康太
DF 26 川島功奨
DF 48 谷田壮志朗
MF 14 吉尾虹樹
MF 19 稲葉修土
FW 10 武星弥
FW 36 米澤令衣
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
相馬直樹
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 上田智輝
DF 2 山田将之
DF 17 藤谷匠
DF 23 安在達弥
DF 28 鈴直樹
MF 7 針谷岳晃
MF 20 城定幹大
MF 30 狩野海晟
MF 40 樋口寛規
FW 10 森晃太
FW 14 中村翼
控え
GK 31 安西駿
DF 3 松長根悠仁
DF 27 野末学
DF 55 柴田徹
MF 6 上畑佑平士
MF 37 由井航太
MF 38 粟野健翔
FW 9 清水一雅
FW 29 石井稜真
監督
寺田周平