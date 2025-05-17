[5.17 J3第13節](正田スタ)

※14:00開始

主審:植松健太朗

<出場メンバー>

[ザスパ群馬]

先発

GK 21 キム・ジェヒ

DF 3 大畑隆也

DF 22 高橋勇利也

DF 35 玉城大志

DF 43 野瀬翔也

MF 8 山内陸

MF 27 藤村怜

MF 36 安達秀都

FW 9 青木翔大

FW 11 加々美登生

FW 38 小西宏登

控え

GK 13 近藤壱成

DF 2 田頭亮太

DF 14 菊地健太

DF 30 小柳達司

MF 6 米原秀亮

MF 7 西村恭史

MF 17 山中惇希

MF 20 下川太陽

FW 10 高澤優也

監督

沖田優

[高知ユナイテッドSC]

先発

GK 21 大杉啓

DF 16 上月翔聖

DF 19 水野颯太

DF 25 今井那生

DF 37 深川大輔

DF 38 鈴木俊也

MF 10 佐々木敦河

MF 26 須藤直輝

MF 88 工藤真人

FW 9 新谷聖基

FW 11 小林心

控え

GK 1 黒川雷平

DF 3 中田永一

DF 5 田辺陽太

MF 7 金原朝陽

MF 17 伊藤綾汰

MF 24 岡澤韻生

MF 66 三好麟大

FW 18 東家聡樹

FW 20 杉山伶央

監督

秋田豊