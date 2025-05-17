群馬vs高知 スタメン発表
[5.17 J3第13節](正田スタ)
※14:00開始
主審:植松健太朗
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 21 キム・ジェヒ
DF 3 大畑隆也
DF 22 高橋勇利也
DF 35 玉城大志
DF 43 野瀬翔也
MF 8 山内陸
MF 27 藤村怜
MF 36 安達秀都
FW 9 青木翔大
FW 11 加々美登生
FW 38 小西宏登
控え
GK 13 近藤壱成
DF 2 田頭亮太
DF 14 菊地健太
DF 30 小柳達司
MF 6 米原秀亮
MF 7 西村恭史
MF 17 山中惇希
MF 20 下川太陽
FW 10 高澤優也
監督
沖田優
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 21 大杉啓
DF 16 上月翔聖
DF 19 水野颯太
DF 25 今井那生
DF 37 深川大輔
DF 38 鈴木俊也
MF 10 佐々木敦河
MF 26 須藤直輝
MF 88 工藤真人
FW 9 新谷聖基
FW 11 小林心
控え
GK 1 黒川雷平
DF 3 中田永一
DF 5 田辺陽太
MF 7 金原朝陽
MF 17 伊藤綾汰
MF 24 岡澤韻生
MF 66 三好麟大
FW 18 東家聡樹
FW 20 杉山伶央
監督
秋田豊
※14:00開始
主審:植松健太朗
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 21 キム・ジェヒ
DF 3 大畑隆也
DF 22 高橋勇利也
DF 35 玉城大志
DF 43 野瀬翔也
MF 8 山内陸
MF 27 藤村怜
MF 36 安達秀都
FW 9 青木翔大
FW 11 加々美登生
FW 38 小西宏登
控え
GK 13 近藤壱成
DF 2 田頭亮太
DF 14 菊地健太
DF 30 小柳達司
MF 6 米原秀亮
MF 7 西村恭史
MF 20 下川太陽
FW 10 高澤優也
監督
沖田優
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 21 大杉啓
DF 16 上月翔聖
DF 19 水野颯太
DF 25 今井那生
DF 37 深川大輔
DF 38 鈴木俊也
MF 10 佐々木敦河
MF 26 須藤直輝
MF 88 工藤真人
FW 9 新谷聖基
FW 11 小林心
控え
GK 1 黒川雷平
DF 3 中田永一
DF 5 田辺陽太
MF 7 金原朝陽
MF 17 伊藤綾汰
MF 24 岡澤韻生
MF 66 三好麟大
FW 18 東家聡樹
FW 20 杉山伶央
監督
秋田豊