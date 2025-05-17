町田vs柏 スタメン発表
[5.17 J1第17節](Gスタ)
※14:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 50 岡村大八
MF 6 望月ヘンリー海輝
MF 8 仙頭啓矢
MF 10 ナ・サンホ
MF 16 前寛之
MF 20 西村拓真
MF 26 林幸多郎
FW 90 オ・セフン
控え
GK 13 守田達弥
MF 18 下田北斗
MF 23 白崎凌兵
MF 99 高橋大悟
FW 9 藤尾翔太
FW 15 ミッチェル・デューク
FW 22 沼田駿也
FW 30 中島裕希
FW 49 桑山侃士
監督
黒田剛
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 5 田中隼人
DF 13 犬飼智也
MF 3 ジエゴ
MF 11 渡井理己
MF 27 熊坂光希
MF 28 戸嶋祥郎
MF 37 中島舜
FW 9 細谷真大
FW 19 仲間隼斗
控え
GK 46 松本健太
DF 42 原田亘
MF 6 山田雄士
MF 8 小泉佳穂
MF 14 小屋松知哉
MF 24 久保藤次郎
MF 33 白井永地
FW 15 木下康介
FW 18 垣田裕暉
監督
リカルド・ロドリゲス
※14:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 50 岡村大八
MF 6 望月ヘンリー海輝
MF 8 仙頭啓矢
MF 10 ナ・サンホ
MF 16 前寛之
MF 20 西村拓真
MF 26 林幸多郎
FW 90 オ・セフン
控え
GK 13 守田達弥
MF 18 下田北斗
MF 23 白崎凌兵
MF 99 高橋大悟
FW 9 藤尾翔太
FW 22 沼田駿也
FW 30 中島裕希
FW 49 桑山侃士
監督
黒田剛
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 5 田中隼人
DF 13 犬飼智也
MF 3 ジエゴ
MF 11 渡井理己
MF 27 熊坂光希
MF 28 戸嶋祥郎
MF 37 中島舜
FW 9 細谷真大
FW 19 仲間隼斗
控え
GK 46 松本健太
DF 42 原田亘
MF 6 山田雄士
MF 8 小泉佳穂
MF 14 小屋松知哉
MF 24 久保藤次郎
MF 33 白井永地
FW 15 木下康介
FW 18 垣田裕暉
監督
リカルド・ロドリゲス