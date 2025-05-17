[5.17 J1第17節](Gスタ)

※14:00開始

主審:池内明彦

<出場メンバー>

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 1 谷晃生

DF 3 昌子源

DF 5 ドレシェヴィッチ

DF 50 岡村大八

MF 6 望月ヘンリー海輝

MF 8 仙頭啓矢

MF 10 ナ・サンホ

MF 16 前寛之

MF 20 西村拓真

MF 26 林幸多郎

FW 90 オ・セフン

控え

GK 13 守田達弥

MF 18 下田北斗

MF 23 白崎凌兵

MF 99 高橋大悟

FW 9 藤尾翔太

FW 15 ミッチェル・デューク

FW 22 沼田駿也

FW 30 中島裕希

FW 49 桑山侃士

監督

黒田剛

[柏レイソル]

先発

GK 25 小島亨介

DF 4 古賀太陽

DF 5 田中隼人

DF 13 犬飼智也

MF 3 ジエゴ

MF 11 渡井理己

MF 27 熊坂光希

MF 28 戸嶋祥郎

MF 37 中島舜

FW 9 細谷真大

FW 19 仲間隼斗

控え

GK 46 松本健太

DF 42 原田亘

MF 6 山田雄士

MF 8 小泉佳穂

MF 14 小屋松知哉

MF 24 久保藤次郎

MF 33 白井永地

FW 15 木下康介

FW 18 垣田裕暉

監督

リカルド・ロドリゲス