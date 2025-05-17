広島vs東京V スタメン発表
[5.17 J1第17節](Eピース)
※14:00開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 13 新井直人
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 41 前田直輝
MF 51 加藤陸次樹
FW 9 ジャーメイン良
控え
GK 26 チョン・ミンギ
DF 3 山崎大地
MF 5 松本大弥
MF 18 菅大輝
MF 20 井上潮音
MF 32 越道草太
MF 40 小原基樹
FW 36 井上愛簾
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
監督
ミヒャエル・スキッベ
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 2 深澤大輝
DF 3 谷口栄斗
DF 23 綱島悠斗
MF 7 森田晃樹
MF 8 齋藤功佑
MF 14 福田湧矢
MF 16 平川怜
MF 22 翁長聖
MF 40 新井悠太
FW 9 染野唯月
控え
GK 21 長沢祐弥
DF 15 鈴木海音
MF 17 稲見哲行
MF 19 松橋優安
MF 20 食野壮磨
FW 10 木村勇大
FW 11 山見大登
FW 27 白井亮丞
FW 37 川崎修平
監督
城福浩
※14:00開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 13 新井直人
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 41 前田直輝
MF 51 加藤陸次樹
FW 9 ジャーメイン良
控え
GK 26 チョン・ミンギ
DF 3 山崎大地
MF 5 松本大弥
MF 18 菅大輝
MF 20 井上潮音
MF 40 小原基樹
FW 36 井上愛簾
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
監督
ミヒャエル・スキッベ
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 2 深澤大輝
DF 3 谷口栄斗
DF 23 綱島悠斗
MF 7 森田晃樹
MF 8 齋藤功佑
MF 14 福田湧矢
MF 16 平川怜
MF 22 翁長聖
MF 40 新井悠太
FW 9 染野唯月
控え
GK 21 長沢祐弥
DF 15 鈴木海音
MF 17 稲見哲行
MF 19 松橋優安
MF 20 食野壮磨
FW 10 木村勇大
FW 11 山見大登
FW 27 白井亮丞
FW 37 川崎修平
監督
城福浩