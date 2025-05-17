秋田vs鳥栖 スタメン発表
[5.17 J2第16節](ソユスタ)
※14:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 5 長井一真
DF 16 村松航太
DF 32 長谷川巧
DF 71 畑橋拓輝
MF 6 諸岡裕人
MF 20 吉岡雅和
MF 25 藤山智史
MF 31 石田凌太郎
FW 10 小松蓮
FW 34 鈴木翔大
控え
GK 23 矢田貝壮貴
DF 4 井上竜太
DF 24 深港壮一郎
MF 7 水谷拓磨
MF 14 大石竜平
MF 80 小野原和哉
FW 9 中村亮太
FW 18 川本梨誉
FW 29 佐藤大樹
監督
吉田謙
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 泉森涼太
DF 4 今津佑太
DF 13 井上太聖
DF 32 小川大空
MF 5 長澤シヴァタファリ
MF 7 新井晴樹
MF 16 西澤健太
MF 27 櫻井辰徳
MF 33 西矢健人
MF 44 堀米勇輝
FW 77 ヴィキンタス・スリヴカ
控え
GK 1 アルナウ
DF 23 北島郁哉
DF 37 森下怜哉
MF 2 松本凪生
MF 11 西川潤
MF 18 日野翔太
MF 22 松田詠太郎
MF 47 新川志音
FW 19 鈴木大馳
監督
小菊昭雄
※14:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 5 長井一真
DF 16 村松航太
DF 32 長谷川巧
DF 71 畑橋拓輝
MF 6 諸岡裕人
MF 20 吉岡雅和
MF 25 藤山智史
MF 31 石田凌太郎
FW 10 小松蓮
FW 34 鈴木翔大
控え
GK 23 矢田貝壮貴
DF 4 井上竜太
DF 24 深港壮一郎
MF 7 水谷拓磨
MF 14 大石竜平
FW 9 中村亮太
FW 18 川本梨誉
FW 29 佐藤大樹
監督
吉田謙
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 泉森涼太
DF 4 今津佑太
DF 13 井上太聖
DF 32 小川大空
MF 5 長澤シヴァタファリ
MF 7 新井晴樹
MF 16 西澤健太
MF 27 櫻井辰徳
MF 33 西矢健人
MF 44 堀米勇輝
FW 77 ヴィキンタス・スリヴカ
控え
GK 1 アルナウ
DF 23 北島郁哉
DF 37 森下怜哉
MF 2 松本凪生
MF 11 西川潤
MF 18 日野翔太
MF 22 松田詠太郎
MF 47 新川志音
FW 19 鈴木大馳
監督
小菊昭雄