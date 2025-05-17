[5.17 J2第16節](ソユスタ)

※14:00開始

主審:福島孝一郎

<出場メンバー>

[ブラウブリッツ秋田]

先発

GK 1 山田元気

DF 5 長井一真

DF 16 村松航太

DF 32 長谷川巧

DF 71 畑橋拓輝

MF 6 諸岡裕人

MF 20 吉岡雅和

MF 25 藤山智史

MF 31 石田凌太郎

FW 10 小松蓮

FW 34 鈴木翔大

控え

GK 23 矢田貝壮貴

DF 4 井上竜太

DF 24 深港壮一郎

MF 7 水谷拓磨

MF 14 大石竜平

MF 80 小野原和哉

FW 9 中村亮太

FW 18 川本梨誉

FW 29 佐藤大樹

監督

吉田謙

[サガン鳥栖]

先発

GK 12 泉森涼太

DF 4 今津佑太

DF 13 井上太聖

DF 32 小川大空

MF 5 長澤シヴァタファリ

MF 7 新井晴樹

MF 16 西澤健太

MF 27 櫻井辰徳

MF 33 西矢健人

MF 44 堀米勇輝

FW 77 ヴィキンタス・スリヴカ

控え

GK 1 アルナウ

DF 23 北島郁哉

DF 37 森下怜哉

MF 2 松本凪生

MF 11 西川潤

MF 18 日野翔太

MF 22 松田詠太郎

MF 47 新川志音

FW 19 鈴木大馳

監督

小菊昭雄