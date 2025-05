以下、現時点での試合日程6月1日(日)アスルクラロ沼津 vs 藤枝MYFC(会場未定/キックオフ時間未定)6月22日(日)藤枝MYFC vs 清水エスパルス(藤枝総合運動公園サッカー場/16:00キックオフ)6月29日(日)ジュビロ磐田 vs 藤枝MYFC(@大久保グラウンド/キックオフ時間未定)※その他の試合は決定次第リリース※開催日程は公式戦の都合で変更となる場合あり