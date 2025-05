ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、濃色×ポケットの配色やファスナーのカラーがアクセントになっている、ディズニーデザイン「柔らかクッション素材の2WAYショルダーバッグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「柔らかクッション素材の2WAYショルダーバッグ」

© Disney

価格:3,990円(税込)

サイズ:約33(底部26)×30×8cm

重さ:約330g

ショルダーベルト長さ:最短約63cm〜最長約120cm

持ち手の立ち上がり寸方:約9.5cm

素材:スチレンブタジエンゴム(SBR)、ポリエステル

ショルダー調節可

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

柔らかくクッション性のある素材を使ったバッグ。

トートバッグと、ショルダーバッグの2通りの持ち方が楽しめます!

濃色×ポケットの配色、ファスナーの配色がアクセントに。

A4サイズも収納できて、使いやすさも抜群です。

デザインは「ミッキーマウス」と「ドナルドダック」の2種類で、それぞれポケット横のキャラクターの織りネームがかわいいポイント☆

ミッキーマウス

© Disney

「ミッキーマウス」デザインのバッグ。

黒や赤などの「ミッキーマウス」のイメージカラーが使用され、とってもオシャレ!

そしてコーディネートに合わせやすい色合いなので、様々なシーンで重宝しそうです。

© Disney

ポケット横からは腕を組んでかっこよく立っている「ミッキーマウス」の姿が、

© Disney

ポケットにはサイン風タッチでロゴがデザインされています。

ドナルドダック

© Disney

「ドナルドダック」デザインのバッグ。

ネイビーを基調とした爽やかなカラーに、ポケットのブルーやファスナーの黄色が映えます☆

© Disney

ポケット横からは、腰に手をあててご機嫌な表情で立っている「ドナルドダック」の姿が、

© Disney

ポケットにはキュートなサイン風タッチのロゴがあしらわれています。

© Disney

<オープン時>

バッグはファスナー開閉で、前側にオープンポケットが1つ、内側にもスマートフォンや鍵などの小物が入るポケットが1つ付いています。

© Disney

「ミッキーマウス」、「ドナルドダック」、どちらも後ろはシンプルなデザインに◎

後ろ側にもオープンポケットが1つ付いています。

© Disney

<素材アップ>

軽いだけではなく、しっかりしていて使いやすさバツグン!

柔らかくクッション性のある素材を使用しています。

© Disney

ショルダーベルトは長さ調節が可能です。

2通りの使い方ができて軽く、持ちやすい!

濃色×ポケットの配色やファスナーのカラーがアクセントになっている、ディズニーデザイン「柔らかクッション素材の2WAYショルダーバッグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

