ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年5月16日より全国のゲームセンターなどに順次展開される「サンリオキャラクターズ」グッズを紹介します!

セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズ

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

投入時期:2025年5月16日より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2025年5月も、セガプライズからキュートな「サンリオキャラクターズ」のグッズが続々登場!

春を代表するお花「ネモフィラ」をテーマにしたぬいぐるみやマスコットのほか、「こどもの日」がテーマの「ハンギョドン」マスコットなど、季節感のあるグッズがラインナップされます。

SANRIO CHARACTERS×もにまるず マスコット Nemophi Lazuli

©watabemanabu/M-Loop

サイズ:全長約9×8×8cm

種類:全6種(シナモロール、みるく、マイメロディ、ハローキティ、キキ、ララ)

ネモフィラの透き通るような青色をテーマにしたオリジナルシリーズ。

テーマ名の“Nemophi Lazuli(ネモフィラズリ)”は、ネモフィラと瑠璃色の“Lazuli”を掛け合わせています。

まん丸の形と頭のお花がポイントのキュートなマスコットです☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット Nemophi Lazuli

サイズ:全長約12×4×10cm

種類:全4種(シナモロール、みるく、マイメロディ、こぎみゅん)

ネモフィラのブルーをテーマにした“Nemophi Lazuli(ネモフィラズリ)”のマスコット。

頭に付けたネモフィラの花と、妖精さんのような背中の羽がポイントです☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ ぬいぐるみ Nemophi Lazuli

サイズ:全長約18×6×15cm

種類:全4種(シナモロール、みるく、マイメロディ、こぎみゅん)

ネモフィラのブルーをテーマにした“Nemophi Lazuli(ネモフィラズリ)”のぬいぐるみ。

華やかなネモフィラの頭飾りとブルーのリボンやワンピースが春の妖精のようです☆

背中には、かわいらしい羽もついています。

ゆるかわ サンリオキャラクターズ Lぬいぐるみ“シナモロール” Nemophi Lazuli

サイズ:全長約34×18×27cm

種類:全1種(シナモロール)

ネモフィラの頭飾りがかわいい「シナモロール」の“Nemophi Lazuli(ネモフィラズリ)”シリーズのLサイズぬいぐるみ。

ブルーに染まるネモフィラ畑で“ぬい撮り”するのも素敵です☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ Deco Charmy マスコット“ハンギョドン” こどもの日

サイズ:全長約7×3×13cm

種類:全3種(こいのぼり、かぶと、かしわもち)

着せ替えができるマスコットシリーズ“Deco Charmy”から、こどもの日モチーフを身にまとったユニークな「ハンギョドン」が登場。

いろいろな表情の「ハンギョドン」を集めて、着せ替えを楽しむことができます☆

季節感のあるグッズが目白押しの「サンリオキャラクターズ」のプライズ!

2025年5月16日より全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズの紹介でした。

