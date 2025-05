セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年5月16日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 マスコット クッキングVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 マスコット クッキングVer.

登場時期:2025年5月16日より順次

サイズ:全長約7×7×14cm

種類:全5種(笑顔、ノーマル、乾杯、あくび、歩く)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズから、クッキングを楽しむ「プー」のマスコットが登場!

コック帽をかぶり、首にはスカーフ、エプロンを着けた姿がかわいさ満点です。

飾りやすく、ぬい撮りを楽しみやすいサイズ感が魅力的。

マスコットの種類は全部5パターンで、それぞれ表情やポーズが異なります。

笑顔

にっこり笑顔の「くまのプーさん」のマスコット。

目をくしゃっとさせ、笑みを浮かべる姿がキュートでほっこりとします☆

ノーマル

お行儀よくビシッと立っている「くまのプーさん」のマスコット。

シンプルなポージングなので、様々な飾り方が楽しめそうです!

乾杯

乾杯ポーズの「くまのプーさん」のマスコット。

高く上げた左手にはマグカップが☆

あくび

目をつぶってあくびをしている「プー」のマスコット。

両手を頬にあてた姿もとってもチャーミング☆

歩く

両手を広げて歩いている「プー」のマスコット。

にっこりとした表情も愛らしく、今にもてくてくと動き出しそう。

エプロン姿がかわいい「プー」のマスコットが全5種類ラインナップ。

セガプライズの『くまのプーさん』 マスコット クッキングVer.は、2025年5月16日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

