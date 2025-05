【サンリオ×メゾン ド フルール】大きなリボンがかわいい♡新作コレクションが登場

ストライプインターナショナルが展開する、ライフスタイルブランド「Maison de FLEUR(メゾン ド フルール)」では、サンリオの人気6キャラクターとコラボをした新作アイテムを、2025年5月31日(土)より全国のブランド店舗およびECサイト「STRIPE CLUB」にて販売いたします。5月17日(土)12:00から5月25日(日)23:59まで、「STRIPE CLUB」にて予約受付を実施中です。

サンリオとのコラボアイテムが登場

メゾン ド フルールから、サンリオの人気キャラクターとコラボレーションをした、キュートな雑貨が登場します。

「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」「ポムポムプリン」「こぎみゅん」の6キャラクターをモチーフにした、チャームやヘアクリップ、タオルハンカチなどを展開。

すでに予約販売がスタートしているので、ファンは必見!ぜひこの機会にチェックしてみてください。

サンリオとのコラボアイテムの詳細

ヘアクリップ

価格:3,300円

キーチャーム

価格:3,300円(税込)

ぬいぐるみチャーム

価格:3,950円(税込)

タオルハンカチ

価格:1,870円(税込)

サンリオの人気キャラクター達が、ブランドを象徴するリボンを抱えたキュートなデザインで登場。

キラキラと煌めくチャームやヘアクリップ、ソフトな手触りとふっくらとしたリボンがかわいいぬいぐるみチャーム、サテンリボンがおしゃれな今治製のタオルハンカチがラインアップ。

© ’25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L656005

【サンリオ】かわいすぎるコラボアイテムを手に入れよう

ハローキティやマイメロディ、シナモロールなどの6キャラクターをモチーフにした、キュートなコラボアイテムをご紹介しました。

各キャラクターが、ブランドを象徴する大きなリボンを抱えた、淡くロマンティックなデザインがかわいいですね。

既にECサイト「STRIPE CLUB」にて予約受付がスタートしているので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。