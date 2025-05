K-PROでは、17日から23日の『K-PROスペシャルウィーク』期間中、恒例となったお祭りライブに加え、芸人完全プロデュースのブレナイ&ヘビセンスペシャルも開催する。■青色1号×サルベース 新ネタツーマンライブ「カレーBIG」【日にち】2025/5/17(土)【時間】開場16:15/開演16:30/終演予定18:00【会場】西新宿ナルゲキ【来場料金】前売¥2500/当日¥3000-【出演】青色1号、サルベース

■トッパレディオライブ【日にち】2025/5/17(土)【時間】開場18:45/開演 19:00/終演予定21:00【会場】西新宿ナルゲキ【来場料金】前売¥2500-/当日¥3000-【出演】ラブレターズ/春とヒコーキ/オッパショ石/まんじゅう大帝国/サツマカワRPG【争奪バトル出演者】ねじれネジ/ラクジャ/りとるハイ/マイケルジェニー/潮風/マボロシ■サツマカワRPGのヘビセン【日にち】2025/5/18(日)【時間】開場19:20/開演19:30/終演予定21:00【会場】西新宿ナルゲキ【来場料金】前売¥2000-/当日¥2500-サツマカワRPGモシモシ/リップグリップ/茶カモメ/風呂釜くん/坊屋/ステロタイプA/ヤッホイ/姉はブロンド■なすなかにしトークライブ 「いとこしゃべり」【日にち】2025/5/18(日)【時間】開場15:45 / 開演 16:00 / 終演予定 17:15【会場】西新宿ナルゲキ【来場料金】\3,500-【出演】なすなかにし■ねじれネジのブレナイ【日にち】2025/5/19(月)【時間】開場16:50/開演17:00/終演予定18:00【会場】西新宿ナルゲキ【来場料金】前売¥1500-/当日¥2000-【出演】ねじれネジ/香呑/無尽蔵/惹女香花/清水駿平/リバーマン/ヤッホイ/能率ランク/高速ぷりん/マボロシ■マジマゼドリームマッチ【日にち】2025/5/19(月)【時間】開場19:15/開演 19:30/終演予定21:30【会場】西新宿ナルゲキ【来場料金】前売¥3300-/当日¥3800-【出演】さすらいラビー中田×ダウ90000吉原、まんじゅう大帝国田中×オンリー2おべんとばこ中川、ママタルト檜原×フランツ馬場、青色1号カミムラ×スタミナパン麻婆、サツマカワRPG×十九人ゆッちゃんw、金の国桃沢×や団ロングサイズ伊藤×さんだる宗、TCクラクション坂本No.1×元祖いちごちゃんハイパーペロちゃん、ストレッチーズ福島×オンリー2奥村×青色1号仮屋、ストレッチーズ高木×フランツ土岐×杉並スラッシャーズ寺田、大仰天木場×粗大アミ、Gパンパンダ星野×みちがえるたけし×さすらいラビー宇野×どくさいスイッチ企画、無尽蔵野尻×惹女香花■群青団地のブレナイ【日にち】2025/5/20(火)【時間】開場16:50/開演17:00/終演予定18:00【会場】西新宿ナルゲキ【来場料金】前売¥1500-/当日¥2000-【出演】群青団地/ファイヤーサンダー/さすらいラビー/十九人/破壊ありがとう/マタンゴ/もめんと/鉄筋くらぶ57/みのり/月おんぶ/ヤッホイ■K-PROネタカーニバル~カバーネタ祭り~【日にち】2025/5/20(火)【時間】開場19:15/開演 19:30/終演予定21:30【会場】西新宿ナルゲキ【来場料金】前売¥3000-/当日¥3500-【出演】ストレッチーズ/さすらいラビー/まんじゅう大帝国/フランスピアノ/ラパルフェ/群青団地/無尽蔵/レインマンズ/惹女香花/おおぞらモード■香呑の子ども向けブレナイ【日にち】2025/5/21(水)【時間】開場16:50/開演17:00/終演予定18:00【会場】西新宿ナルゲキ【来場料金】前売¥1500-/当日¥2000-※小中高生は無料で観覧いただけます。TIGETのフォームより無料チケットにご予約をお願いします。【出演】香呑/ベルナルド/にゃんこスター/ガクヅケ/ぎょねこ/ツンツクツン万博/ねじれネジ/ザ・ウィンナマンズ/着ぐるみ■エース軍VS新エース軍【日にち】2025/5/21(水)【時間】開場19:15/開演 19:30/終演予定21:30【会場】西新宿ナルゲキ【来場料金】前売¥2500-/当日¥3000-【エース軍】ストレッチーズ/ママタルト/まんじゅう大帝国/さすらいラビー/ファイヤーサンダー/オッパショ石【新エース軍】ぎょねこ/友田オレ/フランツ/豆鉄砲/タワー/可児正■THE VERY BEST OF LIVE【日にち】2025/5/22(木)【時間】開場18:15/開演18:45/終演予定21:00【会場】セシオン杉並【来場料金】前売¥3300-/当日¥3800-【出演】Aマッソ/ママタルト/ファイヤーサンダー/ストレッチーズ/ひつじねいり/まんじゅう大帝国/オッパショ石/ぎょねこ/TCクラクション/十九人/もうすぐベリベス:リバーマン/コイオドリ/サバ館■ひつじねいりのヘビセン【日にち】2025/5/23(金)【時間】開場15:50/開演16:00/終演予定17:30【会場】西新宿ナルゲキ【来場料金】前売¥2000-/当日¥2500-【出演】ひつじねいり/モダンタイムス/わらふぢなるお/虹の黄昏/チャーミング/ルシファー吉岡/ベルナルド/スーパー3助■オトステ 200回記念イベント in 東京【日にち】2025/5/23(金)【時間】開場18:45/開演19:00/終演予定21:00【会場】西新宿ナルゲキ【来場料金】前売¥3000-/当日¥3500-【出演】ルシファー吉岡、井口浩之(ウエウトランド)、池田勝(ジグザグジギー)