¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤ÇÏÃÂê¤Î½÷Í¥¡¦¿¹»³Ì¤Í£¤¬¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È¡ª¡¡º£¤«¤é¤Ç¤âÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë!!¡¡K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀ¤³¦
º£¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä´Ú¹ñ¤ÎK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤âËèÇ¯¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¼ã¼Ô¤ÎÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ÍÂç»öÌ³½ê¤ÎHYBE¡¢SM¡¢YG¡¢JYP¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¹»³Ì¤Í£¡Ê¤â¤ê¤ä¤Þ¡¦¤ß¤å¤¦¡Ë¤¬¾Ò²ð¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ã¼Ô¤ÎÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëK-POP¥¢¥¤¥É¥ë
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
HYBE¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¶Ê¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¿Íµ¤¡ª
¡üLE SSERAFIM¡¡
ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤Õ¤¿¤êºßÀÒ¡£SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¶Ê¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¥Ð¥º¿¦¿Í¡ª
¿¹»³¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿µÜÏÆºéÎÉ¤µ¤ó¡Ê±¦¤«¤é2¿ÍÌÜ¡Ë¤¬¿ä¤·¡ª¡¡¶Ê¤â¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¡¢¿·¤·¤¤¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Æ¡¢Î®¹Ô¤ÎºÇÀèÃ¼¤Ë¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡ª¡×
¡üILLIT¡¡
ºòÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¡£Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï¤Ê¤ó¤È19ºÐ¡ª
¿¹»³¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØMagnetic¡Ù¤Ï¶Ê¤â¥À¥ó¥¹¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¥«¥Ã¥³¤¤¤¤K-POP¥°¥ë¡¼¥×¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢ü¥¤«¤ï¤¤¤¤ü¥¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬¿·¤·¤¯¤Æ¥¹¥Æ¥?¡×
SM¡¡SM´é¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¤Î°µÅÝÅª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÆÃÄ§¡ª
¡üaespa¡¡
ÆüÃæ´Ú¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ëÂ¿¹ñÀÒ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢½÷À¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡£
¿¹»³¡Ö¹¶¤á¤¿¶Ê¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥°¥ë¡¼¥×¡ª¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥¼¥ë¡Ê±¦¤«¤é2¿ÍÌÜ¡Ë¤¬ÌÜÎ©¤Ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¸¥¼¥ë¥¿¥¤¥à¡Ù¤È¸Æ¤ÓTikTok¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿¶Ê¤â¡ª¡×
¡üRed Velvet¡¡
2014Ç¯¤«¤é³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¥Ù¥Æ¥é¥ó¥°¥ë¡¼¥×¡£
¿¹»³¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤ÇÆ´¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¥°¥ë¡¼¥×¡£¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¤È¥¹¥ë¥®¤Î¹â²»¥Ñ¡¼¥È¤¬¤¤ì¤¤¤ÇÄ°¤¤Û¤ì¤Á¤ã¤¦? ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤¬¤¢¤ëMV¤âÌ¥ÎÏ¡ª¡×
YG¡¡¤¹¤´ÏÓ¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÍÊ¤¹¤ë¥«¥ê¥¹¥Þ½¸ÃÄ¡ª
¡üBLACKPINK¡¡
À¤³¦Ãæ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¸Ä¿Í¤Î³èÆ°¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¹»³¡ÖÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î½éÍèÆü¸ø±é¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¹¥¤¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¡ª¡¡¤ß¤ó¤Ê½÷²¦ÍÍ¤ß¤¿¤¤¤Ç¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¥¿¥¤½Ð¿È¤Î¥ê¥µ¡Ê±¦¤«¤é2¿ÍÌÜ¡Ë¤ÏÀÎ¤«¤é¤ÎÆ´¤ì¡ª¡×
¡üBABYMONSTER¡¡
BLACKPINK¤ÎËåÊ¬¥°¥ë¡¼¥×¡£MV¤¬¸ø³«Â¨1²¯²óºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¡£
¿¹»³¡Ö¤ß¤ó¤Ê¼ã¤¤¤Î¤Ë¥¤¥±¥¤¥±¤Î¶Ê¤ò¥Ð¥·¥Ã¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡¡»ä¤Î¼þ¤ê¤ÎÍ§Ã£¤â¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡ª¡×
JYP¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö»öÌ³½ê¡ª
¡üNiziU¡¡
J.Y.Park¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈÈ¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤â¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¹»³¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ê20Ç¯¡Ë¤·¤¿¤È¤ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ØMake you happy¡Ù¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÍÙ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿½÷¤Î¥³¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ª¡×
¡üTWICE¡¡
JYP¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï"TT¥À¥ó¥¹"¤¬°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡£
¿¹»³¡ÖÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡¡ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¡ØMISAMO¡Ù¡Ê¥ß¥Ê¡¢¥µ¥Ê¡¢¥â¥â¡Ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª¡×
¤½¤ÎÂ¾¤Î¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡¡¤Û¤«¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡ª
¡üNewJeans¡¡
ÆüËÜ¤Ç¤â¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âç¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡£»öÌ³½êÌäÂê¤Ç¸½ºß¤Ï³èÆ°µÙ»ßÃæ¡£
¿¹»³¡Ö¥ì¥È¥í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¶Ê¤ÈMV¤¬ÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡¡ÆÃ¤ËK-POP¥Õ¥¡¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä°¤±¤ÐÏÃ¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª¡×
¡üIVE¡¡
Ê¿¶Ñ¿ÈÄ¹169Ñ¤ÎÄ¹¿È¥°¥ë¡¼¥×¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¿Íµ¤¡£
¿¹»³¡Ö¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡Ê±¦¤«¤é2¿ÍÌÜ¡Ë¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¯¤Æ´é¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡¢½÷¤Î¥³¤¬Æ´¤ì¤ë½÷¤Î¥³¡ª¡¡ÍÙ¤êÊý¤¬Í¥²í¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢IVE¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¢£¿¹»³Ì¤Í£¤¬²òÀâ¡ª¡¡K-POP¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤àÍÑ¸ì²òÀâ
¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯......¿·¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¡£¡Ö¡»¡»¤Î¥«¥à¥Ð¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥è¥ó¥È¥ó......¿ä¤·¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÄ¾ÀÜ¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡£»ä¤â»þ¡¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ä¤·¤È²¿¤òÏÃ¤¹¤«¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤¤¡ª
¥Á¥Ã¥±¥à......¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¦¤Á¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÆ°²è¤Î¤³¤È¡£¿ä¤·¤Î¥Á¥Ã¥±¥à¤Ï»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ë¤Ä¤¤¤Ä¤¤¸«¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£K-POP½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼
ÆüËÜ¤ÎK-POP¤ÎÀè¶î¤±¤Ï¡¢Ìó30Ç¯Á°¤Î1996Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎH.O.T.¡Ê¥¨¥¤¥Á¥ª¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ë¡£º£²ó¤Ï¡¢½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀè¶î¼Ô¤òÀ¤ÂåÊÌ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡ª
¡üBoA¡Ê2001Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ë¡¡
2001Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿BoA¡£¤½¤ÎÅö»þ¤Ï¤Ê¤ó¤È14ºÐ¡£Â¿¤¯¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎK-POP¿Íµ¤¤Î²Ð¤Ä¤±Ìò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ü¾¯½÷»þÂå¡Ê2010Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ë¡¡
¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î°áÁõ¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¾¯½÷»þÂå¡£Åö»þ¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡üKARA¡Ê2010Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ë¡¡
ÂåÉ½¶Ê¡Ø¥ß¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡½¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿KARA¡£»öÌ³½ê¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼Ã¦Âà¤ÇÄ¹¤é¤¯³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2022Ç¯¤Ë¿·ÂÎÀ©¤ÇºÆ·ëÀ®¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢TWICE¡¢BLACKPINK¤Ê¤ÉÂè3À¤Âå¡Ê2013¡Á2019Ç¯¡Ë¡¢aespa¡¢IVE¤Ê¤ÉÂè4À¤Âå¡Ê2020¡Á2023Ç¯¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÎÂè5À¤Âå¤Þ¤Ç¥Ö¡¼¥à¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë......¡£
»£±Æ¡¿º´¡¹ÌÚÎ¤ºÚ¡¡¼Ì¿¿¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡¡»þ»öÄÌ¿®¼Ò