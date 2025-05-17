2°ÌÀ¾Éð¡¢ÉÈ´ÖÂóºÈ¤¬¾º³ÊÂ¨¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¡Ö7ÈÖ±¦Íã¡×¡¡ÀèÈ¯¤Ï2ÀïÏ¢Â³2·åK¤Îº£°æÃ£Ìé¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¥¹¥¿¥á¥ó
¡¡¢¡À¾Éð¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê17Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¼ó°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤È2¥²¡¼¥àº¹¤Î2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ëÀ¾Éð¤Ïº£µ¨½é¤á¤Æ½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿3Ç¯ÌÜ¤ÎÉÈ´ÖÂóºÈ¤¬7ÈÖ±¦Íã¤ÇÂ¨¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£ÀèÈ¯¤Ï4Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥¨¡¼¥¹º£°æÃ£Ìé¡£º£µ¨¤Ï7»î¹ç¤Ç4¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨0¡¦51¡£2»î¹çÏ¢Â³¤Ç2·å10Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀä¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡À¾Éð¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¥¹¥¿¥á¥ó
1¡ÊÃæ¡ËÀ¾Àî°¦Ìé
2¡ÊÍ·¡ËÂìß·²Æ±û
3¡Êº¸¡ËÅÏÉôÀ»Ìï
4¡Ê»Ø¡Ë¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Í¥Ó¥ó
5¡Ê°ì¡ËÊ¿¾ÂæÆÂÀ
6¡Ê»°¡Ë³°ºê½¤ÂÁ
7¡Ê±¦¡ËÉÈ´ÖÂóºÈ
8¡ÊÊá¡Ë¸Å²ìÍªÅÍ
9¡ÊÍ·¡Ë¸»ÅÄÁÔÎ¼
¡ÊÅê¡Ëº£°æÃ£Ìé