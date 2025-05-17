¡Ö¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡×¼ç±é¤Î22ºÐ½÷Í¥¡¡Çò¤¤ÂÀÂÜâÁ¤·¤¤àÈþ¾¯½÷¥³¡¼¥Çá¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÈþµÓ¡×¡ÖÊÔ¤ß¹þ¤ßcute¡×¡Ö¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤â²Ä°¦¤¤¡×
¿§Çò¤ÎÈþÈ©ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î±ÊÀ¥è½»Ò(22)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤ÊÎ¹¹Ô¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤á¤º¤é¤·¤¯ÊÔ¤ß¹þ¤ß¥Ø¥¢¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ï¥ó¥°¥ë¤Î´ÇÈÄ¤¬ÊÂ¤Ö³¹³Ñ¤«¤é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥¥ã¥Ã¥×¤«¤é»°¤ÄÊÔ¤ß¤ò¿â¤é¤·¡¢Ä¶Ã»¤¤¾æ¤Î¥Ü¥È¥à¥º¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡£ÂÀÂÜ¤¬âÁ¤·¤¤¡¢Çò¤¤Èþ¤·¤¤µÓ¤ò¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿§Çò¤ÎÈþÈ©¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¢Èþ¾¯½÷É÷¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¤¤²Ä°¦¤¤Á´Éô¤«¤ï¤¤¤¤¡£Ìþ¤·¤Ç¤¹¡×¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¤¤¤ëè½»Ò¤Á¤ã¤ó¤â²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö´Ú¹ñ¥³¡¼¥Ç¤ä¤Ð¤¤ºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÈþµÓ¤Ç¤¹¤Í ¡×¡ÖÊÔ¤ß¹þ¤ßcute¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¬¤Á¤Ç¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¤ª»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ëµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÄ¶ÀäÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤Î¤ê¤³¤Á¤ã¤ó¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¯¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤À¤í¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¬¤Á¤Ç¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¤ª»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ëµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡±ÊÀ¥¤Ï¡ÖSeventeen¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢19Ç¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ºòÇ¯½©¤ÎËèÆüÊüÁ÷¡Ö¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡×¤ÇÌîÂ¼¹¯ÂÀ¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿TBS¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¤Ë¤âÀ¸ÅÌÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê½÷Í¥¤À¡£