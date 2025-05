「令和の美脚クイーン」の異名を持つ波崎天結さんが、『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 波崎天結「真面目にエロス」』 を7日に発売。その掲載カットの一部が公開された。 本作は、週刊 SPA!名物グラビアコーナー『グラビアン魂』で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込んだデジタル写真集。 あどけない表情と美ボディを武器に、挑発的なポーズを披露している。 時代を逆行するハイレグ度高めのビキニを着

ログインして続きを読む

The post 波崎天結、あどけない表情で真面目にエロス 最新デジタル写真集 first appeared on GirlsNews.