¤Û¤ó¤³¤ó¡¡£³£°Ç¯¸å¤ËÇ¯¶âµëÉÕ¿å½à¤¬£³³ä¸º¾¯Í½Â¬¤Ë¡ÖÀ¯¼£¤Î¶òºö¤ä¤í¡©·Ú¤¤º¾µ½¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤Û¤ó¤³¤ó¤¬£±£·Æü¡¢£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡ÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÇ¯¶â²þ³×Ë¡°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ÏÇ¯¶â²þ³×Ë¡°Æ¤òº£·îÃæ½Ü¤ËÄó½Ð¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¡£¤·¤«¤·²þ³×¤ÎÌÜ¶Ì¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î´ðÁÃÇ¯¶â¤ÎÄì¾å¤²°Æ¤ÏÀèÁ÷¤ê¤µ¤ì¡¢½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤ÎÄãÇ¯¶âÌäÂê¤¬»²±¡Áª¤ÎÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¸üÏ«¾Ê¤ÎºâÀ¯¸¡¾Ú¤Ç£³£°Ç¯¸å¤ËµëÉÕ¿å½à¤¬£³³ä¸º¾¯¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤âÏ·¸å¤ÎÉÏº¤¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤¬½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¡£ÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤¬Ã»¤¯¡¢Ç¯¶â³Û¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Åö½é¡¢À¯ÉÜ¤Ï½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤ò°Õ¼±¤·´ðÁÃÇ¯¶â¤ò£³³äÄì¾å¤²¤¹¤ë²þ³×°Æ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬ºï½ü¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÀÑÎ©¶â¤òºâ¸»¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»²±¡Áª¤ò¹µ¤¨¤ë¼«Ì±ÅÞÆâ¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷¤«¤éÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¤é¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤ó¤³¤ó¤Ï¡ÖÁªµó¤Î¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¤«¤¤¤Ê¡£Áªµó½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤ä¤ó¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ä¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£¡ÖµëÎÁ¤â£³£°Ç¯´Ö¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢µëÎÁ¤ò¾å¤²¤¿¤éÇ¯¶â¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¤ÇÃùÃß¤·¤¿¤é¥¨¥¨¤Ê¤È»×¤¦¤±¤ÉÃùÃß¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÀ¯¼£¤Î¶òºö¤ä¤í¡©·Ú¤¤º¾µ½¤Ç¤¹¤è¡£²¿¤¬£±£°£°Ç¯°Â¿´¤ä¤Í¤ó¡££±£°£°Ç¯¤Ç¶èÀÚ¤ó¤Ê¤ä¡£¤º¤Ã¤È°Â¿´¤Ë¤»¡¼¤è¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£