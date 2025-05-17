¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡ÙÂè15ÏÃ¡Ö¤Í¤¨¤¿¤Þ¥á¥í¥á¥íÂçºîÀï¥á¥í¡Á¡ª¡×¡¢¥×¥ê¥ë¥ó¤È¥á¥í¥í¥ó¤¬¤ªÂ·¤¤°áÁõ¤Ç¥Ç¡¼¥È
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè22ÃÆ¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË8»þ30Ê¬¡Ë¤ÎÂè15ÏÃ¡Ö¤Í¤¨¤¿¤Þ¥á¥í¥á¥íÂçºîÀï¥á¥í¡Á¡ª¡×¤¬¡¢¤¢¤¹18Æü¤ËÊüÁ÷¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥×¥ê¥ë¥ó¤È¥á¥í¥í¥ó¤¬Æó¿Í¤Ã¤¤ê¤Ç¤ª¤Ç¤«¤±¡¡Âè15ÏÃÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¡È¥¥ß¡É¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ±¤±¤ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ª¡×¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦ºéÎÉ¤¦¤¿¤Ï¡¢²Î¤¦¤Î¤¬Âç¹¥¤¤ÊÃæ³Ø2Ç¯À¸¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¿ÍÅÀº¥×¥ê¥ë¥ó¤È½Ð²ñ¤¦¡£¥×¥ê¥ë¥ó¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¥¥é¥¥é¥ó¥É¤¬¡¢¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¤Î¥Ü¥¹¡¦¥À¡¼¥¯¥¤¡¼¥Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤Ã°Å°Ç¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³¹¤Î¿Í¤Î¥¥é¥¥é¤¬¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¥¤ï¤ì¡ÄÂç¥Ô¥ó¥Á¡£¡Ö¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥é¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡¡»ä¤Î²Î¤Ç¡ª¡×¡£¤¦¤¿¤Î·è°Õ¤¬·ë¤Ð¤ì¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ô¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡Õ¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¿ºéÎÉ¤¦¤¿¤ò¾¾²¬ÈþÎ¤¤¬¡¢¥¥å¥¢¥¦¥¤¥ó¥¯¡¿ÁóÉ÷¤Ê¤Ê¤ò¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¤¬¡¢¥¥å¥¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡¿»ç±«¤³¤³¤í¤ò¹â¿¹ÆàÄÅÈþ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè15ÏÃ¡Ö¤Í¤¨¤¿¤Þ¥á¥í¥á¥íÂçºîÀï¥á¥í¡Á¡ª¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¤¦¤¿¡ÊÀ¼¡§¾¾²¬¡Ë¤¬¥×¥ê¥ë¥ó¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ê¤³¤È¤Ë¤ä¤¤â¤Á¤ò¾Æ¤¤¤¿¥á¥í¥í¥ó¤Ï¡¢¥×¥ê¥ë¥ó¤ò¥á¥í¥á¥í¤Ë¤·¤è¤¦¤È¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤¦¡£µÊÃã¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ÎÅ¹Æâ¤Ç¥×¥ê¥ë¥ó¤È¥«¥Õ¥§¥Ç¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¥á¥í¥í¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¦¤¿¤¬¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¤Ê¤Ê¤È¤³¤³¤í¤¬¤Î¤¾¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æó¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤º¤ËÙ¹¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤Ê¤¼¥á¥í¥í¥ó¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¥×¥ê¥ë¥ó¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¤¬¤ë¤Î¤«¡¢¥Ô¥«¥ê¡¼¥Í¤Ë¤¿¤º¤Í¤ë¤¦¤¿¤¿¤Á¡£¥á¥í¥í¥ó¤Ï¥¥é¥¥é¥ó¥É¤Ë¤¤¤¿º¢¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇËÜ¤òÆÉ¤à¤Î¤¬¹¥¤¤Ê»Ò¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Î¥á¥í¥í¥ó¤Î¿´¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¥×¥ê¥ë¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥á¥í¥í¥ó¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤¦¤¿¤¿¤Á¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¡¢¤ª¤½¤í¤¤¤Î°áÁõ¤Ç¥Ç¡¼¥È¤Ë¹Ô¤³¤¦¡¢¤È¥á¥í¥í¥ó¤òÍ¶¤¦¥×¥ê¥ë¥ó¡£¥Ï¡¼¥È¤ÎÌÚ¤¬¥Ç¡¼¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¥á¥í¥í¥ó¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË8»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ
¡ÚÆ°²è¡Û¥×¥ê¥ë¥ó¤È¥á¥í¥í¥ó¤¬Æó¿Í¤Ã¤¤ê¤Ç¤ª¤Ç¤«¤±¡¡Âè15ÏÃÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¡È¥¥ß¡É¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ±¤±¤ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ª¡×¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦ºéÎÉ¤¦¤¿¤Ï¡¢²Î¤¦¤Î¤¬Âç¹¥¤¤ÊÃæ³Ø2Ç¯À¸¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¿ÍÅÀº¥×¥ê¥ë¥ó¤È½Ð²ñ¤¦¡£¥×¥ê¥ë¥ó¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¥¥é¥¥é¥ó¥É¤¬¡¢¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¤Î¥Ü¥¹¡¦¥À¡¼¥¯¥¤¡¼¥Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤Ã°Å°Ç¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³¹¤Î¿Í¤Î¥¥é¥¥é¤¬¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¥¤ï¤ì¡ÄÂç¥Ô¥ó¥Á¡£¡Ö¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥é¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡¡»ä¤Î²Î¤Ç¡ª¡×¡£¤¦¤¿¤Î·è°Õ¤¬·ë¤Ð¤ì¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ô¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡Õ¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡£
¢£Âè15ÏÃ¡Ö¤Í¤¨¤¿¤Þ¥á¥í¥á¥íÂçºîÀï¥á¥í¡Á¡ª¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¤¦¤¿¡ÊÀ¼¡§¾¾²¬¡Ë¤¬¥×¥ê¥ë¥ó¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ê¤³¤È¤Ë¤ä¤¤â¤Á¤ò¾Æ¤¤¤¿¥á¥í¥í¥ó¤Ï¡¢¥×¥ê¥ë¥ó¤ò¥á¥í¥á¥í¤Ë¤·¤è¤¦¤È¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤¦¡£µÊÃã¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ÎÅ¹Æâ¤Ç¥×¥ê¥ë¥ó¤È¥«¥Õ¥§¥Ç¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¥á¥í¥í¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¦¤¿¤¬¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¤Ê¤Ê¤È¤³¤³¤í¤¬¤Î¤¾¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æó¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤º¤ËÙ¹¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤Ê¤¼¥á¥í¥í¥ó¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¥×¥ê¥ë¥ó¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¤¬¤ë¤Î¤«¡¢¥Ô¥«¥ê¡¼¥Í¤Ë¤¿¤º¤Í¤ë¤¦¤¿¤¿¤Á¡£¥á¥í¥í¥ó¤Ï¥¥é¥¥é¥ó¥É¤Ë¤¤¤¿º¢¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇËÜ¤òÆÉ¤à¤Î¤¬¹¥¤¤Ê»Ò¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Î¥á¥í¥í¥ó¤Î¿´¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¥×¥ê¥ë¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥á¥í¥í¥ó¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤¦¤¿¤¿¤Á¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¡¢¤ª¤½¤í¤¤¤Î°áÁõ¤Ç¥Ç¡¼¥È¤Ë¹Ô¤³¤¦¡¢¤È¥á¥í¥í¥ó¤òÍ¶¤¦¥×¥ê¥ë¥ó¡£¥Ï¡¼¥È¤ÎÌÚ¤¬¥Ç¡¼¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¥á¥í¥í¥ó¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË8»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ