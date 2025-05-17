Homecomings、7月開催東名阪クアトロツアーの共演ゲスト解禁
Homecomingsが7月に東京・名古屋・大阪のクアトロを回るツアー＜many shapes, many echoes＞のゲストを解禁した。
7月12日大阪公演にはNo BusesとLAUSBUB、7月13日名古屋公演にはMASS OF THE FERMENTING DREGSとdownt、7月21日東京公演にはART-SCOOLと雪国の出演が決定。
チケットは現在、最終先行予約受付中。学割チケットの販売も実施している。
＜Homecomings presents「many shapes, many echoes」＞
OPEN 17:00 / START 18:00
出演：Homecomings
ゲスト：No Buses、LAUSBUB
問い合わせ：SMASH WEST 06-6535-5569
2025年7月13日(日)愛知・名古屋 CLUB QUATTRO
OPEN 17:00 / START 18:00
出演：Homecomings
ゲスト：MASS OF THE FERMENTING DREGS、downt
問い合わせ：JAILHOUSE 052-936-6035
2025年7月21日(月祝)東京・渋谷 CLUB QUATTRO
OPEN 17:00 / START 18:00
出演：Homecomings
ゲスト：ART-SCHOOL、雪国
問い合わせ：HOTSTUFFPROMOTION 050-5211-6077
・TICKET前売(STANDING)：一般 5,000円 / 学割 3,500円
※別途入場時1ドリンク
※4歳以上チケット必要
※学割チケット：入場時に学生証提示必須
Homecomingsオフィシャル最終先行予約受付
https://w.pia.jp/t/homecomings/
受付期間：5/15(木)12:00〜5/26(月)23:59
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