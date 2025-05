Homecomingsが7月に東京・名古屋・大阪のクアトロを回るツアー<many shapes, many echoes>のゲストを解禁した。7月12日大阪公演にはNo BusesとLAUSBUB、7月13日名古屋公演にはMASS OF THE FERMENTING DREGSとdownt、7月21日東京公演にはART-SCOOLと雪国の出演が決定。チケットは現在、最終先行予約受付中。学割チケットの販売も実施している。

<Homecomings presents「many shapes, many echoes」>

2025年7月12日(土)大阪・梅田 CLUB QUATTRO

OPEN 17:00 / START 18:00

出演:Homecomings

ゲスト:No Buses、LAUSBUB

問い合わせ:SMASH WEST 06-6535-5569



2025年7月13日(日)愛知・名古屋 CLUB QUATTRO

OPEN 17:00 / START 18:00

出演:Homecomings

ゲスト:MASS OF THE FERMENTING DREGS、downt

問い合わせ:JAILHOUSE 052-936-6035



2025年7月21日(月祝)東京・渋谷 CLUB QUATTRO

OPEN 17:00 / START 18:00

出演:Homecomings

ゲスト:ART-SCHOOL、雪国

問い合わせ:HOTSTUFFPROMOTION 050-5211-6077



・TICKET前売(STANDING):一般 5,000円 / 学割 3,500円

※別途入場時1ドリンク

※4歳以上チケット必要

※学割チケット:入場時に学生証提示必須



Homecomingsオフィシャル最終先行予約受付

https://w.pia.jp/t/homecomings/

受付期間:5/15(木)12:00〜5/26(月)23:59

