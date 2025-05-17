＜山人音楽祭2025＞、第2弾出演アーティスト7組発表
9月20日(土)、21日(日)に群馬県・日本トーターグリーンドーム前橋で開催されるG-FREAK FACTORY主宰ロックフェス＜山人音楽祭2025＞の、第2弾出演アーティスト7組が発表された。
今回発表されたのはAge Factory、氣志團、10-FEET、TOTALFAT、ハルカミライ、BRAHMAN、山嵐の7組。（※五十音順）
山人音楽祭は今年、記念すべき10年目の開催を迎える。チケットのオフィシャルHP3次先行受付は本日5月17日12時より、チケットぴあにて開始となる。
＜山人音楽祭 2025 〜10th Anniversary〜＞
開場・開演：開場 9:30 / 開演 11:00 （終演 20:00予定）
会場：日本トーターグリーンドーム前橋（群馬県前橋市岩神町1丁目2-1）
チケット料金：1日券 9,500円(税込)
駐車場付 1日券(9/20) 11,500円(税込)
駐車場付 1日券(9/21) 11,500円(税込)
2日券 18,000円(税込)
駐車場付 2日券 22,000円(税込)
※駐車場付チケットは、先行受付のみの取り扱いとなります。
【チケット オフィシャルHP3次先行】
＜受付期間＞5月17日(土) 12:00〜6月4日(水) 23:59
＜受付URL＞https://w.pia.jp/t/yamabito25/
＜受付対象券種＞2日券・駐車場付2日券
出演者：Age Factory／片平里菜／かりゆし58／氣志團／KOTORI／G-FREAK FACTORY／J-REXXX BAND／SHANK／JUN SKY WALKER(S)／四星球／竹原ピストル／10-FEET／TOTALFAT／バックドロップシンデレラ／花冷え。／ハルカミライ／HAWAIIAN6／Hump Back／BRAHMAN／HEY-SMITH／The BONEZ／山嵐／locofrank／ROTTENGRAFFTY／…and more!!
（※五十音順）
URL：http://yamabito-ongakusai.com/2025/
お問い合せ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com
主催：DISK GARAGE／BADASS／上毛新聞社
企画・制作：DISK GARAGE／BADASS
関連リンク
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