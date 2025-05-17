¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û3Åê¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¡Á°Æü6²ó5¼ºÅÀ¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿¤¬Ëõ¾Ã¡¡¥É¥é6¥ë¡¼¥¡¼´äºê½ÔÅµ¤Ï½é¾º³Ê
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï17Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï3Áª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Í¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¤ÈÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¤Î2Åê¼ê¡£Í¸¶Åê¼ê¤ÏÁ°Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç6²ó5¼ºÅÀ¤Ç¹õÀ±¡£º£µ¨¤Ï2¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.50¤Ç¹õÀ±¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÄÅÅê¼ê¤Ï14Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢5²óÅÓÃæ2¼ºÅÀ¤Ç¹õÀ±¡£º£µ¨¤Ï3»î¹ç¤Ç0¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.15¤ÇÇòÀ±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤Î´äºê½ÔÅµÅê¼ê¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï12»î¹ç¤Ç0¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.05¤ÎÀ®ÀÓ¡£º£µ¨½é¾º³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£