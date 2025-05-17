来週の【重要イベント】米CB景気先行、G7財務相会議、全国消費者物価 (5月19日～25日)
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◆国内経済
・3月第3次産業活動指数 (13:30)
◆国際経済ｅｔｃ
〇カナダ、トルコ市場休場
・中国4月70都市新築住宅販売価格 (10:30)
★中国4月鉱工業生産指数 (11:00)
★中国4月小売売上高 (11:00)
・中国1-4月固定資産投資 (11:00)
・中国1-4月不動産開発投資 (11:00)
・ユーロ圏4月消費者物価指数[確報値] (18:00)
★米国4月コンファレンス・ボード景気先行指数 (23:00)
・エヌビディア のジェンスン・フアンCEOがアジア最大級のIT見本市｢COMPUTEX 2025｣前日に基調講演 (12:00)
【海外決算】
[中]携程旅行網（トリップドットコムグループ）
――――――――――――――――――― 5月20日 (火) ――
◆国内経済
・4月首都圏マンション市場動向 (14:00)
・4月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00)
・20年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
★中国5月最優遇貸出金利 (10:00)
・ドイツ4月生産者物価指数 (15:00)
・ユーロ圏3月経常収支 (17:00)
・ユーロ圏3月建設業生産高 (18:00)
・ユーロ圏5月消費者信頼感 (23:00)
・オーストラリア中銀が政策金利を発表
★G7財務相・中央銀行総裁会議 (カナダ、～22日)
・米グーグル の開発者会議「グーグル I/O」 (～21日)
・アジア最大級のIT見本市｢COMPUTEX 2025｣ (台湾、～23日）
【海外決算】
[米]ホーム・デポ 、パロ・アルト・ネットワークス 、キーサイト・テクノロジーズ /[英]ボータフォン・グループ
――――――――――――――――――― 5月21日 (水) ――
◆国内経済
・4月貿易収支 (8:50)
・4月食品スーパー売上高 (13:00)
・4月訪日外客数 (16:15)
・国会で党首討論
◆国際経済ｅｔｃ
・英国4月消費者物価指数 (15:00)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
・米国週間石油在庫統計 (23:30)
・米国20年国債入札
【海外決算】
[米]ロウズ・カンパニーズ 、ターゲット 、スノーフレイク 、ズーム・コミュニケーションズ /[中]百度（バイドゥ） /[欧]メドトロニック
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◆国内経済
・3月毎月勤労統計[確報値] (8:30)
★3月機械受注 (8:50)
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・4月白物家電出荷額 (10:00)