2025年5月17日放送の「ぶらり途中下車の旅」は銀座線の旅。

旅人は、黒羽麻璃央。

銀座線

浅草駅から渋谷駅まで全19駅を結ぶ路線です。昭和2年に開通した東洋初の地下鉄で、渋谷、銀座、上野、浅草など東京の名所を通っています。

今週の旅人：黒羽麻璃央

1993年7月6日生まれ 宮城県出身

2010年『第23回JUNON SUPERBOY CONTEST 準グランプリ』を受賞。

2012年ミュージカル『テニスの王子様2ndシーズン』の菊丸英二役で俳優デビュー。

その後ミュージカル「刀剣乱舞」「ロミオ＆ジュリエット」「エリザベート」など舞台作品に出演。

舞台だけでなく「マル秘の密子さん」や「劇場版 君と世界が終わる日に FINAL」など映画やドラマにも数多く出演し活躍中。

7月29日・30日 東京ドームで行われる“ミュージカル『刀剣乱舞』 目出度歌誉花舞 十周年祝賀祭”に出演。

おじゃましたところ 表参道駅 代々木公園 BE STAGE 銀座駅 天ぷらバル 天むす 銀座たけぞう 三越前駅 MADE in 日本橋 神田駅 Coquette 浅草駅 EmiriA atelier shop更科天狐 天ぷらバル 天むす 銀座たけぞうMADE in 日本橋CoquetteEmiriA atelier shop更科天狐



代々木公園 BE STAGE（表参道駅）

今春オープンした新たな代々木公園の新名所！３階テラスから“アノ建物”の珍しい光景が！

【最寄駅】

銀座線「表参道駅」から徒歩約15分

JR山手線「原宿駅」から徒歩約8分

東京メトロ各線「明治神宮前駅」から徒歩約8分

【所番地】東京都渋谷区神南1丁目1-1

【ホームページ】https://tokyu.yoyogi-cpark.com/

※各店舗の詳細はホームページでご確認下さい。

天ぷらバル 天むす 銀座たけぞう（銀座駅）

銀座の名店の味と技をリーズナブルに！ランチ限定「天むすセット」は楽しみかた無限大！

【最寄駅】

銀座線「銀座駅」から徒歩約10分

有楽町線「新富町駅」から徒歩約3分

【所番地】東京都中央区銀座2-16-7 銀座2丁目松竹ビル 1F

【電話番号】03-6278-7719

【営業時間】

＜平日＞11:30〜14:30（L.O. 14:00）、17:30〜22:00（L.O. 21:30）

＜土曜＞11:30〜15:00（L.O. 14:30）、17:30〜22:00（L.O. 21:30）

【定休日】日曜日、祝日

【ホームページ】https://tennpurabaruginnzatakezou.owst.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/tempurabarutakezou

MADE in 日本橋（三越前駅）

創業54年デザイン会社が仕掛けるワークショップ！世界にひとつの「日本橋みやげ」を手作り！

【最寄駅】

銀座線・半蔵門線「三越前」駅A4出口

日比谷線「小伝馬町」駅3番出口

浅草線「人形町」駅A5出口

新宿線「馬喰横山」駅A3出口

JR総武線「新日本橋」駅5番出口

各駅から徒歩約10分

【所番地】東京都中央区日本橋堀留町1丁目2-1 日本色素本社ビル 3F

【営業時間】10:00〜18:00

【電話番号】03-3661-1889

【定休日】土曜日、日曜日、祝日

※なお、不定期で土・日・祝日もイベントを開催しています

【ホームページ】https://made-in-nihonbashi.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/made_in_nihonbashi/

【X（旧Twitter）】https://x.com/MI_nihonbashi

※ワークショップの各コンテンツは、予約制です。

使う人の気持ちに寄り添う独創的なデザイン！これは紙袋ですか？……いいえ。牛革のレザーバッグです！

【最寄駅】

銀座線「神田駅 6番出口」から徒歩3分

都営新宿線「小川町駅A1出口」から徒歩2分

JR神田駅 北口より徒歩6分

【所番地】東京都千代田区神田多町2-8-14

【電話番号】03-5941-6613

【営業時間】11:00〜19:00

【定休日】日曜日、月曜日、火曜日

【ホームページ】https://coquette.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/coquette.bag/

【X（旧Twitter）】https://x.com/coquette_bag

EmiriA atelier shop（浅草駅）

「トラ」が目印！作った動物は400種類以上！動物の表情＆生態を精巧に再現したアニマルアクセサリーとは！？

【最寄駅】

銀座線「浅草駅 A3出口」から徒歩3分

都営浅草線「浅草駅 A2a番口」から徒歩1分

都営大江戸線「蔵前駅 A7出口」から徒歩6分

【所番地】東京都台東区駒形2-7-13シンワネスト3F

【ホームページ】http://www.emiria-world.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/emiria_world/

【X（旧Twitter）】https://x.com/EmiriA_world

※お店は予約優先で不定期に営業しています。

「そば粉100%」のこだわり蕎麦屋で究極の二択！「和牛蕎麦」と「毛蟹蕎麦」…どっちを食べる！？

【最寄駅】

銀座線「浅草駅」から徒歩約10分

つくば「浅草駅」から徒歩約4分

【所番地】東京都台東区浅草2-7-25

【電話番号】050-5448-6718

【営業時間】

＜月・火・木・金・土・日・祝日＞

ランチ 11:30〜15:00（L.O.14:00）

ディナー 17:00〜21:00（L.O.お料理20:30 / お飲み物21:30）

【定休日】水曜日、第2・第4火曜日

【ホームページ】https://sarashina-tenko.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/sarashina_tenko/