¥È¥ß¥«¿·¼Ö¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó 5·î¤Ï¡Ö¥È¥è¥¿ ¥»¥ó¥Á¥å¥êー¡×¡¢¡ÖÆü»º 180SX¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¼«Ê¬¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë¡©¸åÀÊ¤ÇÍ¥²í¤Ë¡©¡È¥¯¥ë¥Þ¤Î¾è¤êÊý¡É¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥È¥ß¥«¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¡Ëè·îÂè3ÅÚÍËÆü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥È¥ß¥«¿·¼Ö¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤ÎÏ¢ºÜ´ë²è¡¢º£²ó¤Ï2025Ç¯5·î¤Î¿·¼Ö¤«¤é¥È¥ß¥«¡ÖNo.115 ¥È¥è¥¿ ¥»¥ó¥Á¥å¥êー¡×¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ö06 Æü»º 180SX¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
06 Æü»º 180SX¡Êº¸¡§ÄÌ¾ï»ÅÍÍ¡Ë¡¿No.115 ¥È¥è¥¿ ¥»¥ó¥Á¥å¥êー¡ÊÃæ¡§ÄÌ¾ï»ÅÍÍ¡¢±¦¡§½é²óÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡Ë
¡¡5·î¤ÏÄêÈÖ¥È¥ß¥«¤È¤·¤Æ¡ÖNo.106 À¾Ç»±¿Í¢ ¥«¥ó¥¬¥ëーÊØ¥È¥é¥Ã¥¯¡×¡ÖNo.115 ¥È¥è¥¿ ¥»¥ó¥Á¥å¥êー¡×¤¬È¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¾Ç»±¿Í¢ ¥«¥ó¥¬¥ëーÊØ¥È¥é¥Ã¥¯¤ÏÀ¾Ç»±¿Í¢¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¡¢ÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë¥«¥ó¥¬¥ëー¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï³¹Ãæ¤Ç¤â¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥È¥è¥¿ ¥»¥ó¥Á¥å¥êー¤Ï¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÎºÇ¹âµé¼Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥·¥çー¥Õ¥¡ー¥«ー¤Ç¤¹¡£¥·¥çー¥Õ¥¡ー¥«ー¤È¤Ï±¿Å¾¤ÏÀìÂ°¤Î±¿Å¾¼ê¤ËÇ¤¤»¡¢¥ªー¥Êー¤Ï¸åÀÊ¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤ò¼ç´ã¤ËÃÖ¤¤¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ³¦¤Î¥êー¥Àー¤¿¤ëÊý¤¿¤Á¤ò¾è¤»¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿É÷³Ê¤Èµ¤ÉÊ¤¬Éº¤¦¥¯¥ë¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú2025Ç¯5·î¤ÎÄêÈÖ¥È¥ß¥«¤Î¿·¼Ö¡Û
No.106 À¾Ç»±¿Í¢ ¥«¥ó¥¬¥ëーÊØ¥È¥é¥Ã¥¯
No.115 ¥È¥è¥¿ ¥»¥ó¥Á¥å¥êー
¡¡¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ö06 Æü»º 180SX¡×¤ÏÆüËÜ¤ÎÆü»º¤«¤é1989Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿3¥É¥¢¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¥¯ー¥Ú¥¿¥¤¥×¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£Æ±»þ´ü¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥ë¥Ó¥¢¡ÊS13·¿¡Ë¤Î»ÐËå¼Ö¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢1989Ç¯¡ÊÁ°´ü¡Ë¡¦1991Ç¯¡ÊÃæ´ü¡Ë¡¦1996Ç¯¡Ê¸å´ü¡Ë¤ÈÃå¼Â¤Ë¿Ê²½¤·5¥Ê¥ó¥Ðー¥µ¥¤¥º¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤êÁö¤ê¤òµá¤á¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ËÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£¡Ú2025Ç¯5·î¤Î¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Î¿·¼Ö¡Û
06 Æü»º 180SX
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥È¥ß¥«¤Ï¡È»Ò¶¡¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º¤Î¥ß¥Ë¥«ー¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²1970Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥Ç¥£¤ÎÁÇºà¤Ë¤Ï¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿»þ¤Î¤º¤Ã¤·¤ê´¶¤È¼Â¼ÖÆ±ÍÍ¤ÎÀÅÅÅ¾ÆÉÕÊý¼°¤Ë¤è¤ëÈþ¤·¤¯¤â¶¯¸Ç¤ÊÅÉÁõ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥È¥ß¥«¤Ï¼ê¤ÎÃæ¤Ç³ÊÊÌ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÄÂ¸ºß¤È¤·¤Æ55Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢Îß·×10²¯Âæ¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ú¤¯²¡¤¹¤À¤±¤Ç¤¹¤ë¤¹¤ë¤Ã¤È¤è¤¯Áö¤ëÁö¹ÔÀÇ½¤ä¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¥É¥¢¤Î³«ÊÄÅù¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢Êª¿´¤Ä¤¯Á°¤«¤é¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜµ»ö¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥ß¥«¤Ï¥µ¥ó¥×¥ëÉÊ¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢Â¾¤Ë¥È¥ß¥«¥¿¥¦¥ó¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤Î¥È¥ß¥«´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥È¥ß¥«¿·¼Ö¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡×´ØÏ¢µ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Ö¥È¥ß¥«5·î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡×ÌÜ¼¡
¢§º£·î¤Î¥È¥ß¥«¡¢ÃíÌÜ¤Î¿·¼Ö¤Ï¤³¤Î2¥â¥Ç¥ë¡ª
¢§No.115 ¥È¥è¥¿ ¥»¥ó¥Á¥å¥êー
¢§06 Æü»º 180SX
(C) £Ô£Ï£Í£Ù