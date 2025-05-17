°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¼Í»ß¤á¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¡ÖÉ´±ß¤ÎÎø¡×
°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¤¤Þ¤ä±Ç²è¹¥¤¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤Ì¼Ô¤ÎÊý¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤í¤¦¡£¡ÖËü°ú¤²ÈÂ²¡×¤Ç¹¥±é¤·¤¿¤³¤È¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¯¡¢¡Ö¥´¥¸¥é-1.0¡×¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É²¿¤«¤È¾Þ¤ò¼è¤ëºîÉÊ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê°ÂÆ£¤¬ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖÉ´±ß¤ÎÎø¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
ËÜºî¤Ï2014Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎºØÆ£°ì»Ò¤ò°ÂÆ£¤¬Ì³¤á¤¿¡£°ì»Ò¤Ï¼Â²È¤Ç°ú¤¤³¤â¤ê¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«ÂÄÍî¤Ê¥¢¥é¥µ¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆü·ö²Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤È¾¤ÐÅê¤²¤ä¤ê¤Ë°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢¶á½ê¤ÎÉ´±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÆ¯¤¤Ï¤¸¤á¤ë¤¬Æ±Î½¤Ï³§ÌäÂê¤òÊú¤¨¤¿¿Í´Ö¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ËËè²ó¥Ð¥Ê¥Ê¤òÇã¤¤¤Ë¸½¤ì¤ëÃË¡¦¼íÌî¤Ë°ì»Ò¤Ï¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¡£Èà¤Ï¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤ëÃË¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£äþÍ¾¶ÊÀÞ¤¢¤êÈà¤È¥Ç¡¼¥È¤ò½ÐÍè¤¿°ì»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¤½¤Î¥×¥é¥¤¥É¤âÀÞ¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤ÆµÕ½±¤ËÇ³¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÍÉ¤é¤¹±éµ»
¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÏÃ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï±Ç²è¤Ç¤Ï¥Ù¥¿¤ÊÆâÍÆ¤À¡£ÆÃ¤ËË®²è¤Ç¤Ï1Ç¯¤Ë1ËÜ¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°´ØÏ¢¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë±Ç²è¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ëÃË¡×¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯¤½¤¦¤À (¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â°ÂÆ£¤Ï½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë)¡£²¿¸Î¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¾¡¤ÁÉé¤±¤È¥ê¥ó¥°¤Ë¤¢¤¬¤ë¤¿¤á¤ÎËÄÂç¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤«¤é¤À¤È»ä¤Ï»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê±é¤¸¤ëÂ¦¤Ë¤âËÄÂç¤ÊÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÆñ¤·¤¤Ìò¤ò°ÂÆ£¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¼Í»ß¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬É¬Á³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÈà½÷¤Î¼Çµï¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£
°ì»Ò¤Ï½øÈ×¤È¤Ë¤«¤¯¥À¥á¿Í´Ö¡£ÌÜ¤Ë¸÷¤Ï¤Ê¤¯¼«ÂÄÍî¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÄÌ¤ÎÌò¼Ô¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¿¶¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê°ì»Ò¤Î¾õ¶·¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ÇÂÎ¸½¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤±¤ì¤É°ÂÆ£¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÃÑ¤Ê¤É¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤ËÆ²¡¹¤È¡Ö¤À¤é¤±¤Æ¡×¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Á¤é¤â°Â¿´¤·¤ÆË×Æþ¤Ç¤¤ë¡£²Ã¤¨¤ÆÁ°È¾¤ÎÂÕ¤±¤¬¤¦¤Þ¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¸åÈ¾¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à»Ñ¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë´ã¸÷¤Î°ã¤¤¤ÏÉ¬¸«¤À¡£Àè¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡©º£¤òÉ¬»à¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¤½¤Îº¹¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¾å¤ÎÌó2»þ´Ö¤Ç¤ß¤Æ¤È¤ì¤ë¡£»£±Æ¤Ï¸µÍè¡¢±Ç²è¤Î»þ·ÏÎóÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç´ã¸÷¤Îº¹°Û¤ò±é¤¸ÀÚ¤Ã¤¿°ÂÆ£¤Î¥¹¥¤¥Ã¥ÁÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ë¤Ï¶²¤ìÆþ¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡ÖÎø¡×¤âÀÖÍç¡¹¤À¡£32ºÐ¤ÎÃÙ¤¤Îø°¦ÌÏÍÍ¤â°ÂÆ£¤ÏÂÎ´¶¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÄË¡¹¤·¤¤»Ñ¤äµã¤Êø¤ì¤ë»Ñ¤Ï´ÑµÒ¤ÎÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Î¥È¥ê¥¬¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬Àµ¤·¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤Ç°ì»Ò¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ÏÂ¸ºß¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤Î±éµ»ÎÏ¤Ï°ìÄ«°ìÍ¼¤Ç½ÐÍè¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¡¢³Î¼Â¤Ë¸÷¤ëºÍÇ½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¤ÇËÜºî¤Ï¤½¤ì¤ò¤È¤Æ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£À§Èó¤È¤â¤´Í÷¤¢¤ì¡£
Ê¸¡áÅÄÃæÎÊ
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
É´±ß¤ÎÎø
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯5·î19Æü(·î)01:15¡Á
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§£×£Ï£×£Ï£×¥×¥é¥¤¥à
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹