来週の主な予定 日本消費者物価指数や豪中銀政策金利 日米財務相会談・日米関税交渉の可能性
来週の主な予定 日本消費者物価指数や豪中銀政策金利 日米財務相会談・日米関税交渉の可能性
・G7に合わせて日米財務相会談実施か、円安是正に対する懸念くすぶる 米はドル安政策否定するか
・米中関税大幅引き下げ受け日銀利上げ観測復活 日本CPIと月例経済報告、日銀「ハト派」野口委員
・中国で20日に「民間経済促進法」が施行される、企業の成長促進や中国経済の下支えを狙う
・豪中銀政策金利 米中予想外の交渉進展受け積極利下げ観測が後退 CPIは予想上回る
※週後半に赤沢再生相が米国を再び訪問し、3度目の日米関税交渉の可能性
18日（日）
FRB年次金融市場会議（フロリダ、～22日）
19日（月）
中国新築住宅価格・中古住宅価格・不動産投資（4月）
中国小売売上高・鉱工業生産・失業率（4月）
米景気先行指数（4月）
シュレーゲル・スイス中銀総裁、金融政策について講演（質疑応答あり）
ミュラー・エストニア中銀総裁、記者会見
ボスティック・アトランタ連銀総裁、アトランタ連銀主催イベント開会挨拶
ジェファーソンFRB副議長、アトランタ連銀主催イベント出席
ローガン・ダラス連銀総裁、アトランタ連銀主催イベント「国債市場と短期金融市場」講演
ウィリアムズNY連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）
20日（火）
日銀債券市場参加者会合（銀行等グループ、証券等グループ）
経団連会長、記者会見
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）
豪中銀政策金利・四半期経済予測・金融政策見通し公表
カナダ消費者物価指数（4月）
ユーロ圏消費者信頼感指数（5月）
ウンシュ・ベルギー中銀総裁、欧州金融市場協会（AFME）会議出席
ピル英中銀チーフエコノミスト、バークレイズ主催イベント出席
クノット・オランダ中銀総裁、オランダ中銀金融安定報告発表
ボスティック・アトランタ連銀総裁、アトランタ連銀主催イベント講演
バーキン・リッチモンド連銀総裁、リッチモンド連銀主催会議挨拶（質疑応答なし）
コリンズ・ボストン連銀総裁、「Fed Listens」イベント挨拶（金融政策に関する発言はない）
ムサレム・セントルイス連銀総裁、米経済および金融政策について講演（質疑応答あり）
中国「民間経済促進法」施行、民間企業の成長促進・中国経済の下支え
EU外相理事会（防衛）ロシア-ウクライナ戦争、シリア含む中東情勢について協議
G7財務相中銀総裁会議（カナダ、23日まで）
台北国際コンピューター見本市（COMPUTEX台北）（23日まで）
グーグル開発者会議「Google I/O 2025」（カルフォルニア、21日まで）
21日（水）
日銀債券市場参加者会合（バイサイドグループ）
石破首相と野党3党の党首による党首討論
日本貿易収支（4月）
訪日外客数（4月）
英消費者物価指数（4月）（※生産者物価指数の公表一時中止、夏に再開予定）
デギンドスECB副総裁、ECB金融安定報告発表
レーンECBチーフエコノミスト、元英中銀委員テンレイロ氏、イベント「マイナス金利と金融政策の影響」出席
クリーブランド連銀総裁、サンフランシスコ連銀総裁、アトランタ連銀主催イベント出席
ボスティック・アトランタ連銀総裁、アトランタ連銀主催イベント閉会挨拶
EUアフリカ連合閣僚会議「経済安全保障と欧州経済領域（EEA）」
22日（木）
月例経済報告（5月）
自工業会会長、記者会見
・G7に合わせて日米財務相会談実施か、円安是正に対する懸念くすぶる 米はドル安政策否定するか
・米中関税大幅引き下げ受け日銀利上げ観測復活 日本CPIと月例経済報告、日銀「ハト派」野口委員
・中国で20日に「民間経済促進法」が施行される、企業の成長促進や中国経済の下支えを狙う
・豪中銀政策金利 米中予想外の交渉進展受け積極利下げ観測が後退 CPIは予想上回る
※週後半に赤沢再生相が米国を再び訪問し、3度目の日米関税交渉の可能性
18日（日）
FRB年次金融市場会議（フロリダ、～22日）
19日（月）
中国新築住宅価格・中古住宅価格・不動産投資（4月）
中国小売売上高・鉱工業生産・失業率（4月）
米景気先行指数（4月）
シュレーゲル・スイス中銀総裁、金融政策について講演（質疑応答あり）
ミュラー・エストニア中銀総裁、記者会見
ボスティック・アトランタ連銀総裁、アトランタ連銀主催イベント開会挨拶
ジェファーソンFRB副議長、アトランタ連銀主催イベント出席
ローガン・ダラス連銀総裁、アトランタ連銀主催イベント「国債市場と短期金融市場」講演
ウィリアムズNY連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）
20日（火）
日銀債券市場参加者会合（銀行等グループ、証券等グループ）
経団連会長、記者会見
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）
豪中銀政策金利・四半期経済予測・金融政策見通し公表
カナダ消費者物価指数（4月）
ユーロ圏消費者信頼感指数（5月）
ウンシュ・ベルギー中銀総裁、欧州金融市場協会（AFME）会議出席
ピル英中銀チーフエコノミスト、バークレイズ主催イベント出席
クノット・オランダ中銀総裁、オランダ中銀金融安定報告発表
ボスティック・アトランタ連銀総裁、アトランタ連銀主催イベント講演
バーキン・リッチモンド連銀総裁、リッチモンド連銀主催会議挨拶（質疑応答なし）
コリンズ・ボストン連銀総裁、「Fed Listens」イベント挨拶（金融政策に関する発言はない）
ムサレム・セントルイス連銀総裁、米経済および金融政策について講演（質疑応答あり）
中国「民間経済促進法」施行、民間企業の成長促進・中国経済の下支え
EU外相理事会（防衛）ロシア-ウクライナ戦争、シリア含む中東情勢について協議
G7財務相中銀総裁会議（カナダ、23日まで）
台北国際コンピューター見本市（COMPUTEX台北）（23日まで）
グーグル開発者会議「Google I/O 2025」（カルフォルニア、21日まで）
21日（水）
日銀債券市場参加者会合（バイサイドグループ）
石破首相と野党3党の党首による党首討論
日本貿易収支（4月）
訪日外客数（4月）
英消費者物価指数（4月）（※生産者物価指数の公表一時中止、夏に再開予定）
デギンドスECB副総裁、ECB金融安定報告発表
レーンECBチーフエコノミスト、元英中銀委員テンレイロ氏、イベント「マイナス金利と金融政策の影響」出席
クリーブランド連銀総裁、サンフランシスコ連銀総裁、アトランタ連銀主催イベント出席
ボスティック・アトランタ連銀総裁、アトランタ連銀主催イベント閉会挨拶
EUアフリカ連合閣僚会議「経済安全保障と欧州経済領域（EEA）」
22日（木）
月例経済報告（5月）
自工業会会長、記者会見