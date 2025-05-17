¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û¡ÖÆ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ï¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡× ±ºÏÂ³Ø±¡¤Î£´ÈÖ¡¦Æ£°æ·òæÆ¤ÏÂç³Ø¤â¼Ò²ñ¿Í¤âÃÇ¤ê¡Ö¥×¥í°ìËÜ¡×Àë¸À
¡¡É¾È½¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Þ¤Ç¤È¤Ï¨¡¨¡¡£
¡¡±ºÏÂ³Ø±¡¤ÎÌÔ¹¶¤òÌÜ·â¤·¤Æ¡¢¤½¤¦»×¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£µ·î£±Æü¡¢UD¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¾åÈø¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿½Õµ¨¹â¹»Ìîµåºë¶ÌÂç²ñ½à¡¹·è¾¡¤Ç¡¢±ºÏÂ³Ø±¡¤Ï½ÉÅ¨¡¦²ÖºéÆÁ±É¤ò11ÂÐ£±¤Î£·²ó¥³¡¼¥ë¥É¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¥È¤òÎÏ¶¯¤¯¿¶¤ì¤ëÂÇ¼Ô¤¬Â¿¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ß¡¼¥ÈÎÏ¤¬¹â¤¤ÂÇ¼Ô¡¢¥Ð¥ó¥È¤Ê¤É¾®µ»¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÂÇ¼Ô¤È¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤ÀÌò¼Ô¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¹Âç´ÆÆÄ¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÍÑÊ¼¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï17Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÁª¼ê¤â¡¢¹¶¼é¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¬¸ü¤¤Áª¼êÁØ¤È°µÅÝÅª¤ÊÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ï¡¢¾×·âÅª¤Ç¤¹¤é¤¢¤Ã¤¿¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÇË²õÎÏ¤À¤í¤¦¡£
¡Ú¥Ñ¥ï¡¼¤è¤ê¤â½ÀÆðÀ¡Û
¶¯ÂÇ¤Î±ºÏÂ³Ø±¡¤Î£´ÈÖ¤òÂÇ¤ÄÆ£°æ·òæÆ¡¡photo by Kikuchi Takahiro
¡¡¤½¤ÎÂÇÀþ¤Î£´ÈÖ¤ËºÂ¤ë¤Î¤¬¡¢±¦Åê±¦ÂÇ¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡¦Æ£°æ·òæÆ¡Ê¤±¤ó¤·¤ç¤¦¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë¹â¹»ÄÌ»»28ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ï¡Ö¥×¥í°ìËÜ¡×¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¿ÈÄ¹181¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å96¥¥í¤Î¶Ú¹üÎ´¡¹¤ÎÆùÂÎ¡£¤Æ¤Ã¤¤ê¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÃÃ¤¨¹þ¤ó¤À¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢Æ£°æ¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¥¦¥¨¥¤¥È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È°Õ³°¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢½À¤é¤«¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ç¶¯¤µ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ðÈ×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½ÐÎÏ¤¬Íî¤Á¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤é¥¦¥¨¥¤¥È¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î³ÎÇ§ºî¶È¤È¤·¤Æ¤¹¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡ÍýÏ©À°Á³¤È¤·¤¿ÏÃ¤·¤Ö¤ê¤«¤é¤Ï¡¢»×¹ÍÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Âç¤¤ÊÂÎ¤ÏÉã¡¦¿¤µ¤ó¾ù¤ê¤Ç¡¢Æ£°æ¤Ï¡Ö·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤Ë»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿Î¾¿Æ¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì»þ¤ÏÂÎ½Å¤¬100¥¥í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÂÎ¤Î¥¥ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌó10¥¥í¤â¸ºÎÌ¤·¤¿¡£²ÖºéÆÁ±ÉÀï¤Ç¤Ï»°ÎÝÀþ¤Î¶¯Îõ¤ÊÂÇµå¤ò²£¤ÃÄ·¤Ó¤Ç¹¥Êá¤·¡¢°ìÎÝ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ±Ô¤¤Á÷µå¤Ç»É¤¹¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¡£¥Ù¡¼¥¹¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤âÌöÆ°´¶¤¬¤¢¤ê¡¢½ÅÎÌ´¶¤Î¤¢¤ëÂÎ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÆ°¤¤ËÆß½Å¤µ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡²ÖºéÆÁ±ÉÀï¤Ç¤Ï£²»Íµå¤È¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Î¤¢¤È¡¢Âç´ï¤ÎÊÒÎÚ¤ò¸«¤»¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²ÖºéÆÁ±É¤ÎÇØÈÖ¹æ£±¡¦Àµ²¬ÂçÌï¤ÎÁ°¤Ë£²¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æ£°æ¤Ï¶¯¿¶¡£ÂÇµå¤Ï¥ì¥Õ¥È¾å¶õ¤ËÉñ¤¤¾å¤¬¤ëÂçÈôµå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ëÆ£°æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ¡¢UD¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¾åÈø¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¾å¶õ¤ÏËÜÎÝÊý¸þ¤Ø¶¯É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Æ£°æ¤ÎÂçÈôµå¤Ï¡¢µÕÉ÷¤Ë²¡¤·Ìá¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥ì¥Õ¥È¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÄ¥¤ê¤Ä¤¤¤¿²ÖºéÆÁ±É¤Îº¸Íã¼ê¡¦ÅÄÅçÏ¡Ì´¤¬¥Õ¥é¥¤¤òÊáµå¤·¡¢¤¢¤¨¤Ê¤¯¥¢¥¦¥È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤ÂÚ¶õ»þ´Ö¤ËÆ£°æ¤Î¶²¤í¤·¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï´°àú¤ÊÅö¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤íµÕÉ÷¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡ÚÆ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ï¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Û
¡¡º£Ç¯¤Îºë¶Ì¸©¤Ë¤Ï¡¢Ý¯°æ¥æ¥¦¥ä¡Ê¾»Ê¿¡Ë¤È¤¤¤¦±¦Åê±¦ÂÇ¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤¬¤¤¤ë¡£4·îÃæ½Ü¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¹â¹»ÄÌ»»40ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬Æ±¤¸»°ÎÝ¼ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Æ£°æ¤ÏÝ¯°æ¤ÎÂ¸ºß¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎ¨¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢¾¡Éé¶¯¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¥×¥í¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¤Æ±µéÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â°µÅÝÅª¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ï¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¤Þ¤¿¡¢ÆÈÆÃ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂÇ·âÀ®ÀÓ¤ËÊÐ¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÇÎ¨¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë»Ä¤¹¤·¡¢ÂÇÅÀ¤âÂ¿¤¤¡£¶ÑÅù¤Ë¿ô»ú¤ò»Ä¤»¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«¿È¤Î²ÝÂê¤Ï¡ÖÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¤¬¤¢¤Þ¤ê¹â¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬£´ÈÖÂÇ¼Ô¤Î¼«Ê¬¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¿ô»ú¤À¤È¡¢¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤¿¤ÀÃ±¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤òµá¤á¤ëÂçË¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤ÇÂç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤òÃÇ¤ê¡¢¿ÊÏ©¤ò¡Ö¥×¥í°ìËÜ¡×¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¥×¥í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡£¤½¤¦¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Æ£°æ¤Ï¤Æ¤é¤¦¤³¤È¤Ê¤¯Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ï²¿¤«¤ò¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï°ìÈÖ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤À³Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ìîµå¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥×¥í¤¬ºÇ¹âÊö¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£¤Ï¤Þ¤À¡¢Æ´¤ì¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Ã±½ã¤ËÂçÀª¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¿¹´ÆÆÄ¤ËÂàÏ©¤òÃÇ¤Ã¤¿Æ£°æ¤Î·èÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢34ºÐ¤Î¼ã¤»Ø´ø´±¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¤³¤Á¤é¤ò¸«¤ÆÅú¤¨¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ë¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ø¥×¥íÂÔ¤Á¡ÊÂç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í¤ÎÆâÄê¤òÆÀ¤¿¤¦¤¨¤Ç¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¡Ù¤Ï¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥×¥í¤òÁÀ¤¤Â³¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Å¥½¤¯¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ËÜÅö¤ËÅØÎÏ²È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Èà¤Ï¡£¹Í¤¨Êý¤âÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤È¤Ï·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡±ºÏÂ³Ø±¡¤Ï½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤È¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢½Õµ¨ºë¶ÌÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡£Æ£°æ¤Ï£²»î¹ç¤Ç£³ËÜÎÝÂÇ¤È¹Ó²Ô¤®¤·¡¢ÄÌ»»ËÜÎÝÂÇ¤Î¿ô¤ò31ËÜ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£17Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë´ØÅìÂç²ñ¤Ç¤â¡¢±ºÏÂ³Ø±¡¤Ï²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤ä·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤ÈÊÂ¤ÖÍ¥¾¡¸õÊä¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡±ºÏÂ³Ø±¡¤Î¶²¤í¤·¤µ¤¬À¤´Ö¤Ë¼þÃÎ¤µ¤ì¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢Æ£°æ·òæÆ¤Î³ô¤â¼«Á³¤È¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¡£¤½¤ó¤Ê½Õ¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶¤¬¤¹¤ë¡£