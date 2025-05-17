　17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比30円高の3万7800円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40458.04円　　ボリンジャーバンド3σ
38948.02円　　ボリンジャーバンド2σ
37924.00円　　5日移動平均
37833.95円　　200日移動平均
37800.00円　　17日夜間取引終値
37753.72円　　16日日経平均株価現物終値
37690.00円　　一目均衡表・転換線
37438.01円　　ボリンジャーバンド1σ
36967.73円　　75日移動平均
35928.00円　　25日移動平均
35630.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
34955.00円　　一目均衡表・基準線
34417.99円　　ボリンジャーバンド-1σ
34272.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
32907.98円　　ボリンジャーバンド2σ
31397.96円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース