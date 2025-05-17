日経225先物テクニカルポイント（17日夜間取引終了時点）
17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比30円高の3万7800円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40458.04円 ボリンジャーバンド3σ
38948.02円 ボリンジャーバンド2σ
37924.00円 5日移動平均
37833.95円 200日移動平均
37800.00円 17日夜間取引終値
37753.72円 16日日経平均株価現物終値
37690.00円 一目均衡表・転換線
37438.01円 ボリンジャーバンド1σ
36967.73円 75日移動平均
35928.00円 25日移動平均
35630.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
34955.00円 一目均衡表・基準線
34417.99円 ボリンジャーバンド-1σ
34272.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
32907.98円 ボリンジャーバンド2σ
31397.96円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40458.04円 ボリンジャーバンド3σ
38948.02円 ボリンジャーバンド2σ
37924.00円 5日移動平均
37833.95円 200日移動平均
37800.00円 17日夜間取引終値
37753.72円 16日日経平均株価現物終値
37690.00円 一目均衡表・転換線
37438.01円 ボリンジャーバンド1σ
36967.73円 75日移動平均
35928.00円 25日移動平均
35630.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
34955.00円 一目均衡表・基準線
34417.99円 ボリンジャーバンド-1σ
34272.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
32907.98円 ボリンジャーバンド2σ
31397.96円 ボリンジャーバンド3σ
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