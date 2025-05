成田昭次、寺岡呼人、青山英樹による3ピースバンド・NARITA THOMAS SIMPSONが、6月27日にリリースするLIVE BD&DVD『THE VERY BEST OF FANTASY NARITA THOMAS SIMPSON』のジャケットデザインおよび特典内容の詳細を発表した。ジャケットには、夜空を背にしたメンバーの姿が収められており、これまでの作品にはない新たな雰囲気を感じさせる仕上がりとなっている。初のベスト盤ライブ映像となる同作には、オリジナルカットで再編集されたライブ映像3作品を収録したBlu-ray/DVD、NARITA THOMAS SIMPSONおよび前身の成田商事名義で発表された楽曲に、新曲2曲をボーナストラックとして加えたCD、そしてこれまでのライブ写真をまとめた52ページのフォトブックがセットになった、スペシャルなコレクションアイテムが含まれる。また、オリジナルスカーフが付属特典として用意されている。6月30日よりスタートするBillboard Live公演『KURE Presents THE VERY BEST OF FANTASY NARITA THOMAS SIMPSON 夏越の大祓 2025』では、Billboard Liveにおける日本人アーティストとしての連続公演最長記録更新にも挑戦することが明らかとなっている。