五つの事件と二つのボーナスシナリオで構成された深みのあるストーリー！新世界I＆C『Staffer Case：超能力推理アドベンチャー』

新世界I&Cは、ミステリー推理アドベンチャーゲーム『Staffer Case(ステッパーケース):超能力推理アドベンチャー』Nintendo Switch 日本語版のパッケージ版、ダウンロード版が5月29日(木)に正式に発売予定。

新世界I&Cは、ミステリー推理アドベンチャーゲーム『Staffer Case(ステッパーケース):超能力推理アドベンチャー』Nintendo Switch 日本語版のパッケージ版、ダウンロード版が5月29日(木)に正式に発売予定です。

5月28日(水)まで通常版、デラックスエディションパッケージの事前予約が全国のゲーム取り扱い店舗、およびオンラインストアにて受付中となります。

初回購入特典として、「キャラクターアクリルキューブ」が付属します。

■ 『Staffer Case(ステッパーケース):超能力推理アドベンチャー』について

“ステッパーケース”は1960年代の仮想の街“ロンドン”を舞台に、超能力を持った市民たちと共にこれを監視する組織“マナ現状管理局”の物語を扱ったミステリー推理アドベンチャーゲームです。

プレイヤーは新入り捜査官“ノートリック”になり、街中あらゆる場所にある謎の事件を追跡・解決し、五つの事件と二つのボーナスシナリオで構成された深みのあるストーリーを味わえます。

■ 『Staffer Case(ステッパーケース):超能力推理アドベンチャー』コンシューマー版限定吹き替え&最適化

Nintendo Switch版『ステッパーケース』はPC版と違い、フルボイス日本語が収録されています。

男性主人公「ノートリック」役を、『マッシュル-MASHLE-』のフィン・エイムズ役や『不滅のあなたへ』のフシ役などで知られる川島零士さん、女性主人公「レッドフィンズ」役を、『アイドルマスター』の四条貴音役や『オーバーロード』のアルベド役を務めた原由実さんが担当します。

■ 外伝作品『ステッパーリボーン(Staffer Reborn)』同梱

今回Nintendo Switch版ステッパーケース本編以外にも“ステッパーケース”の世界観を拡張する外伝作品“ステッパーリボーン”(Staffer Reborn)が同梱されます。

“ステッパーリボーン”は本編とは別視点の人物を中心とする短編の推理劇で、既存のファンには新しい視点からのストーリーを、新規ユーザーにはキャラクターと世界観の魅力を味わえます。

■ 店舗オリジナル特典(日本限定)

Nintendo Switch版ステッパーケースは店舗別オリジナル特典が用意されており、現地ファンの期待を寄せています。

販売先 :店舗特典

Amazon.co.jp :オリジナルキャラクタークリアカード(3種セット)

GEO :オリジナルスマホステッカー

Neowing :ポストカード

amiami(オンラインショップ):アクリルキーホルダー

お宝創庫グループ :缶バッジ

ステラワース :L判ブロマイド13枚セット

■ 内容一覧及び予約特典

●パッケージ通常版(4,950円/税込)

・内容一覧:ゲームソフト、ミニステッカー

・特典 :キャラクターアクリルキューブ(初回版限定)

●デラックスエディションパッケージ(8,690円/税込)

・内容一覧:ゲームソフト、ミニステッカー、スペシャルBOX、

OST収録CD(日本限定)、マナ現状管理局金属バッジ、アートブック

・特典 :キャラクターアクリルキューブ(初回版限定)

●ダウンロード版(2,950円/税込)

・Nintendo eshopにて購入可能(5月15日から予約販売開始)

・予約特典は後日公開予定

■ 「ステッパーケース」詳細情報

◇ タイトル名 :ステッパーケース(Staffer Case)

◇ ジャンル :ミステリー・アドベンチャー(mystery adventure),

ライトノベル(Light novel)

◇ 提供プラットフォーム:Nintendo Switch

◇ パッケージ版販売先 :

Amazon.co.jp

