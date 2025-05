パシフィコ横浜にて開催！人とくるまのテクノロジー展2025

三井化学は、2025年5月21日から23日にパシフィコ横浜にて、7月16日から18日にAichi Sky Expoにて開催される「人とくるまのテクノロジー展2025」に出展します。

人とくるまのテクノロジー展2025

会期:2025年5月21日(水)〜23日(金)10:00〜18:00

(最終日は9:00〜16:00まで)

会場:パシフィコ横浜 展示ホール・ノース

「人とくるまのテクノロジー展2025 NAGOYA」

会期:2025年7月16日(水)〜18日(金)10:00〜17:00

会場:Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)

今回は、「カーボンニュートラル(CN)」「サーキュラーエコノミー」をテーマとして、同社の持つ特徴のある様々な素材・ソリューションをはじめ、3Dプリンティング向け材料、研究開発DXを加速させる研究開発拠点「デジタルサイエンスラボ(R)」*1のMI解析関連のデモ実演を加えた27テーマを紹介!

なお、このイベントは事前の来場登録が必要です。

*2

