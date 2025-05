50種類以上の「ジンギスカン」を食べ比べ出来る！北海道ジンギスカンフェスティバル2025

ミート・アンド・ライブストック・オーストラリアは、2025年5月16日(金)〜18日(日)にサッポロファクトリー西広場(札幌市)にて開催される、道内各地の「ジンギスカン」の食べ比べが楽しめるイベント「北海道ジンギスカンフェスティバル2025」に特別協賛として参加します。

北海道ジンギスカンフェスティバル2025

日程 :2025年5月16日(金)〜18日(日)

時間 :5月16日(金)11:00〜21:00(L.O. 20:30)

5月17日(土)・18日(日)10:00〜21:00(L.O. 20:30)

会場 :サッポロファクトリー 西広場

(所在地:〒060-0032 北海道札幌市中央区北2条東4丁目)

主催 :北海道遺産ジンギスカン応援隊(運営:株式会社アートピア)

特別協賛 :ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア(MLA)

協賛 :サッポロビール、ポッカサッポロ北海道、

ソラチ、ベル食品、金印物産

入場料 :中学生以上1,000円/小学生以下無料

※ジンギスカン鍋・皿・箸・カット野菜付き

また、このフェスティバル内で「味付ジンギスカングランプリ」決選投票を実施し、フェスティバル来場者による一般投票でグランプリを決定します。

■「味付ジンギスカングランプリ」決選投票を実施!

全国各地から「市販品部門」、「店舗メニュー部門」にエントリーされた商品を、4月22日(火)・23日(水)の2日間にわたり東京某所にて有識者により全商品をブラインドで実食する審査会を実施しました。

そのうち「市販品部門」上位3商品の決選投票を「北海道ジンギスカンフェスティバル2025」にて行います。

北海道の一般消費者の舌が、グランプリを決定します。

専門家によるブラインド審査を経て、味だけで選ばれた上位3商品は以下の通りです。

株式会社北海道樽前工房 厚切りジンギスカンプレミアム

株式会社尾谷商店 特選尾谷のらむじん

有限会社菅野精肉店 塩ラムジンギスカン

投票日程:5月17日(土)14:00〜/17:00〜

5月18日(日)14:00〜/17:00〜

各回130食限定、先着順での試食・投票参加となります。

■来場者プレゼントも充実

ベル食品とフェス限定で共同開発した「こだわりの成吉思汗たれ」を、毎日先着300グループにプレゼントします。

