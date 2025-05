大阪ひつじフェスタ2025実行委員会は、万博開催中の食の都・大阪で、羊肉の魅力を発信するため、オージー・ラムのPR大使「LAMBASSADOR(ラムバサダー)」や、大阪の羊肉文化をけん引する飲食店・団体とともに、本格的な羊肉普及イベント『大阪ひつじフェスタ2025』を5月30日(金)から6月1日(日)の期間で開催します。

大阪ひつじフェスタ2025

【期間】

2025年5月30日(金)〜6月1日(日)

5月30日(金) 関係者及びメディア向け:15:00〜

一般の方向け:18:00〜21:00

5月31日(土) 11:00〜21:00

6月1日(日) 10:30〜18:00 ※雨天決行(会場は半屋内)

【会場】

OSAKA FOOD LAB(大阪府大阪市北区中津1-1-36)

「阪急大阪梅田駅」より徒歩8分

「大阪メトロ御堂筋線中津駅」5号出口より徒歩3分

大阪ひつじフェスタ2025実行委員会は、万博開催中の食の都・大阪で、羊肉の魅力を発信するため、オージー・ラムのPR大使「LAMBASSADOR(ラムバサダー)」や、大阪の羊肉文化をけん引する飲食店・団体とともに、本格的な羊肉普及イベント『大阪ひつじフェスタ2025』を5月30日(金)から6月1日(日)の期間で開催。

会場は大阪市北区中津のOSAKA FOOD LAB。

3日間にわたるこのイベントでは、羊肉を通じて食の多様性とその可能性を広く伝えていきます。

グローバル時代の主役肉「羊肉」を大阪で体感

世界では「ハレの日のごちそう」として親しまれている羊肉。

王室の晩餐会でも最も格式の高い料理として振る舞われるなど、歴史と伝統に裏打ちされた逸話の多いお肉です。

宗教的な禁忌が少なく、ハラル対応製品も多い羊肉は、世界中の人々が一緒に味わえる“グローバルフード”として注目を集めています。

万博開催で多様性が問われる今、羊肉はまさに大阪にふさわしい理想的な食材といえるでしょう。

また、羊は「世界最古の家畜」ともいわれ、肉・乳・毛・皮などすべてが活用できるサステナブルな存在。

栄養価が高く、ヘルシーな赤身肉としても優れており、まさに「食べる理由があるお肉」です。

その魅力をより多くの方に知っていただくため、大阪から新たな羊肉ムーブメントを発信していきます。

このイベントには、日本市場の羊肉シェア約7割を誇るオーストラリアの生産者団体MLA(ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア)と、在日オーストラリア大使館の協力のもと、オーストラリア産ラムのPR大使「LAMBASSADOR(ラムバサダー)」も参加。

■大阪ひつじフェスタとは??

2024年10月の第1回開催では、「関西で羊肉は響かないのでは…」という懸念を払拭し、入場料があるイベントにもかかわらず2日間で約2,000名が来場。

大きな反響を呼びました。

2025年はその勢いを受けてさらにパワーアップ。

万博と連動しながら、羊肉食文化がまだ根づいていない関西地域に新たな食の選択肢として羊肉を広め、定着させることを目指します。

【実施内容】

各種ラム肉のフード、オーストラリア産ワイン、ビールなどのアルコール類、

ソフトドリンクなどの販売、PRブースなど

【入場料】

500円(高校生以下無料)

※各種フード及びドリンク類は会場でチケットをお買い求めください。

※キャッシュレスでのお支払いにご協力をお願いします。

<利用いただける決済方法>

クレジットカード(タッチ決済)

SuicaやPASMOなどの交通系電子マネー

iDやQUICPayなどの電子マネー

※現金も使用できます。

【共催】

大阪ひつじフェスタ2025実行委員会

ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア(MLA)

【協力】

オーストラリア大使館商務部、羊齧協会、大阪ひつじチーム

■出店予定

<フード>

・彩り鍋さかい

・スタンド メリーサンノソバージュ

・炭火串焼 ウシラム

・ひつじアンダーグラウンド

・ビールと羊

・japoni

・ラムのラヴソング

・ラム白湯専門店 羊羊羊

・渡邊カリー

<ドリンク>

・ヴァイアンドフェロウズ

・サントリー

<ゲスト出店>

・ラムバサダー

・せとうちラムプロジェクト

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 食の多様性とその可能性を広く伝える!大阪ひつじフェスタ2025 appeared first on Dtimes.