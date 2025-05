Ì²¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤â¡ªSL Creations¡Ö¥í¡¼¥ä¥ëQ10¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¥É¦Á¡×

SL Creationsは、「睡眠の質の向上(深い眠り)※1」「起床時の疲労感の軽減※1」「一過性のストレスの軽減※1」「肌のうるおいを保つ※2」機能性表示食品J726「ローヤルQ10スーパーゴールドα」を発売。

SL Creations「ローヤルQ10スーパーゴールドα」

SL Creationsは、「睡眠の質の向上(深い眠り)※1」「起床時の疲労感の軽減※1」「一過性のストレスの軽減※1」「肌のうるおいを保つ※2」機能性表示食品J726「ローヤルQ10スーパーゴールドα」を発売します。

※1 一過性のストレスを感じている方の

※2 健康な女性の

■商品概要

<商品名>

ローヤルQ10スーパーゴールドα

<機能性関与成分>

還元型コエンザイムQ10

<届出番号>

J726

<届出表示>

還元型コエンザイムQ10が含まれます。

還元型コエンザイムQ10は、細胞でのエネルギー産生を助け、一過性のストレスを感じている方の睡眠の質の向上(深い眠り)・起床時の疲労感の軽減・一過性のストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。

また、健康な女性の肌のうるおいを保つのに役立つ機能があることが報告されています。

※機能性表示食品B446「ローヤルQ10スーパーゴールド」の届出表示変更に伴う商品名・包材変更となります。

原材料、並びに処方に変更はございません。

<一日当たりの摂取目安量>

5粒(還元型コエンザイムQ10として、一日当たり100mg)

■規格・価格

規格

1,360粒/税込48,384円(税抜44,800円)

2,120粒/税込16,578円(税抜15,350円)

3,定期購入(隔月届け)/税込25,650円(税抜23,750円)

※360粒、120粒の定期購入、及びキャンペーン価格販売については、下記にお問い合わせください。

■機能性表示食品について

機能性表示食品は「特定の機能(体への働き)を表示できる食品」で、科学的根拠に基づいて企業が消費者庁に届け出たもので、企業が責任をもって科学的根拠を示し“体に良い効果”をうたえる食品です。

※薬ではないため、治療効果はありません。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 眠の質の向上も!SL Creations「ローヤルQ10スーパーゴールドα」 appeared first on Dtimes.