¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û£Ó¡¦¥¥Ã¥É ¤Ê¤¼¤«ÁÇ´é¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥Çú¿©¤¤¡ª 31cmº¹HANAKOÂÐºö¡Ö¶È³¦¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¥ï¥ó¥À¡¼²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤¹¤ëàÍß¿¼¤Çò¸×á¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¤¬¡¢£Ö£´Àï¡Ê£²£±Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ø¸þ¤±¤ä¤ëµ¤¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÈÄ¹£±£¸£±¥»¥ó¥Á¤Î£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¤òÄ©Àï¼Ô¤Ë·Þ¤¨·â¤Ä£±£µ£°¥»¥ó¥Á¤Î²¦¼Ô¤Ï¡¢ÄÁ¤·¤¯¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤é¤ºÁÇ´é¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥Æ¡¼¥Å¹¤òË¬Ìä¡£Ìó£±¥¥í¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¿Í¤Ï¥Ç¥«¤¤Áê¼ê¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬·ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÎËÉ±ÒÀï¤ÇÊ¤¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¤ªÆù¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÍÌÜ¤â¤Ï¤Ð¤«¤é¤ºÆù¤Î²ô¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë°ì¿Í¤ÇÊ¿¤é¤²¤ë¤È¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¥Ú¥í¥ê¤Ç¤¹¡£ÎÏ¤òÃß¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¤ò¤Ö¤óÅê¤²¤Þ¤¹¡£¶È³¦¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÂÐÀï¤¹¤ë£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¤Ï£²£°£²£³Ç¯£³·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¼ã¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÏÉñ²Ú¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¤ò½àÍ¥¾¡¡£¤À¤¬¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤Ï·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¤ËÂÐ¤·¤Æ²¦¼Ô¤Ï¡ÖÂÎ³Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦Éð´ï¤ò¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥³¥Æ¥³¥Æ¤Î´ØÀ¾ÊÛ¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤¿¤À¤Î¥Ç¥«¤¤¥ä¥Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤Ä¤Ä¡Ö¤À¤«¤é£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¤Î»ý¤Ã¤Æ¤ë¶¯¤µ¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¶²¤í¤·¤µ¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£¤Î»ä¤Ï¶¯¤¤¤«¤éÉé¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£¹Ç¯´Ö»×¤¤Â³¤±¤è¤¦¤ä¤¯¼ê¤Ë¤·¤¿²¦ºÂ¤ò¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¾ù¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖËèËÉ±ÒÀï¸å¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ËÅÏ¤¹¥Ð¥é¤ÎËÜ¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Æº£²ó¤Ç£´ËÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÇÂ¿ËÉ±ÒµÏ¿¤Î£±£µ²ó¤Ï¤â¤Á¤í¤óÄ¶¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Ì´¤ÏÂç¤¤¯ÌÜ»Ø¤»£±£°£°ËÜ¤Î¥Ð¥é¡ª¡×¡£Íß¿¼¤Çò¸×¤¬À¯¸¢¤ò¼é¤êÀÚ¤ë¡£