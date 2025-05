ころんと可愛い“りんご型”のフォルム！あら、りんご。「青森りんごのパウンドケーキ」

「あら、りんご。」はブランドのオリジナル商品「青森りんごのパウンドケーキ」を販売中です。

あら、りんご。「青森りんごのパウンドケーキ」

「あら、りんご。」はブランドのオリジナル商品「青森りんごのパウンドケーキ」を販売中!

■青森りんごのパウンドケーキについて

青森県産のドライりんごを贅沢に使用し、国産バターと卵で丁寧に焼き上げた、しっとり濃厚なパウンドケーキ。

ころんと可愛い“りんご型”のフォルムが特徴です。

見た目と味の両方を楽しめる商品に仕上がっています。

青森りんごのパウンドケーキ(プレーン)

素材の味わいがまっすぐに伝わる、素朴で優しい味わい。

りんごの爽やかな酸味とバターのコクが絶妙にマッチ。

お子さまから大人まで、どなたにも愛される王道のおいしさです。

青森りんごのパウンドケーキ(ショコラ)

りんごの果実感と、ほろ苦く香るショコラが出会った、大人のパウンドケーキ。

ほんのりビターで芳醇な味わいは、コーヒーや赤ワインにもぴったり。

