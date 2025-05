カフェ感覚で豚まんを楽しめる！花花(ふぁーふぁー)「揚げ豚まんじゅう」

YUWAフーズは、2025年5月25日大阪市港区弁天町に、看板商品「揚げ豚まんじゅう」を筆頭に“多彩な豚まんの楽しみ方を提供する”飲食店・豚饅茶屋「花花(ふぁーふぁー)」を開店します。

飲食店・豚饅茶屋「花花(ふぁーふぁー)」

所在地 : 〒552-0007 大阪府大阪市港区弁天4-8-6 ビンテージ21,1F

店舗電話 : 06-4394-7108

営業時間 : 8:00〜18:00

モーニングタイム/8:00〜11:00

ランチタイム/11:00〜14:00

ティータイム/14:00〜18:00

休業日 : 毎週水曜日および第三日曜日

客席数 : 店内10席のみ

オープン日 : 2025年5月25日(日)

揚げ豚まんじゅうの「花花(ふぁーふぁー)」が2019年にお店を閉店して以来6年越しで大阪に復活となります。

看板メニューは、当時から一番人気の「揚げ豚まんじゅう」。

1個160gのジャンボ豚まんを特製の春巻きの皮で包んで揚げた「揚げ豚まんじゅう」は、パリパリ食感の外皮と、もっちりとした内皮の二層構造。

ジューシーな肉汁がたっぷりの肉餡が三位一体となった自慢の一品。

揚げ豚まんじゅう

さらに、1個160gのジャンボ豚まんを、溶き卵がたっぷりと浮かんだ鶏出汁スープにダイブさせた「スープ豚まん」は、スープに沈めてもなお、力強い皮を誇るジャンボ豚まんを、スープ内で崩しながら食べる事で、スープと肉汁、肉餡が、皮に染み込み旨味が倍増。

同店の“この”豚まんありきで開発した鶏出汁スープとの相性も抜群です。

お店には中国茶のポット販売や、台湾ビール、抹茶グリンティー等各種ドリンクを取り揃えるほか、ランチメニューや大阪「茨木苺農園」のいちごを使用したかき氷等も提供し、豚まんを主役に、カフェ感覚で豚まんを楽しめます。

◆花花(ふぁーふぁー)の「揚げ豚まんじゅう」と「スープ豚まん」は大阪生まれ◆

もともと「花花」は、天保山マーケットプレイス内の「浪花食いしんぼ横丁」で誕生しました。

<主なメニュー>

揚げ豚まんじゅう :500円(税込) 終日提供

スープ豚まん :680円(税込) 終日提供

ジャンボ豚まん :400円(税込) 終日提供

プリン金時かき氷 :1,200円(税込) ティータイム限定

プレミアムいちごかき氷:900円(税込) 茨木苺農園果肉入り/ティータイム限定

ジャスミン茶(ポット):500円(税込) ティータイム限定

そのほか各種定食・ドリンク

